Credit Agricole: kolejne miesiące przyniosą dalsze wygasanie efektu odłożonego popytu na sprzedaż detaliczną

Odłożony popyt przesuwa się obecnie z samochodów czy mebli na odzież i obuwie. Kolejne miesiące przyniosą dalsze wygasanie efektu odłożonego popytu na sprzedaż detaliczną – napisano w komentarzu banku Credit Agricole do wtorkowych danych GUS

We wtorek GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w ubiegłym miesiącu wzrosła 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,7 proc. r/r.

"W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach w stałych w kategorii "tekstylia, odzież, obuwie" (spadek 3-miesiecznej średniej ruchomej do 22,2 proc. r/r w sierpniu wobec 28,1 proc. w lipcu). Jednocześnie sierpniowe dane potwierdziły wyraźne obniżenie dynamiki sprzedaży na tle ostatnich miesięcy w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (spadek 3-miesiecznej średniej ruchomej do 3,5 proc. r/r w sierpniu wobec 18,7 proc. w lipcu) oraz "meble, RTV, AGD" (1,2 proc. wobec 3,6 proc.)" - napisano w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Zdaniem ekonomistów tego banku, te dane wraz z wynikami badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi wskaźnik "obecne dokonywanie ważnych zakupów" obniżył się w sierpniu do najniższego poziomu od kwietnia br., może oznaczać, że zmienia się struktura popytu.

"Tzw. odłożony popyt przesuwa się obecnie z relatywnie drogich dóbr trwałego użytku o niskiej częstotliwości zakupów (m.in. samochody, meble, elektronika) w kierunku relatywnie tanich dóbr trwałych o wyższej częstotliwości zakupu (m.in. odzież i obuwie). Warto przy tym zauważyć, że czynnikiem pozytywnym dla sprzedaży detalicznej w kategorii "tekstylia, odzież, obuwie" był relatywnie chłodny sierpień. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą dalsze wygasanie efektu odłożonego popytu na sprzedaż detaliczną" - stwierdzono w komentarzu Credit Agricole.

GUS podał również dane o produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Wzrosła ona o 10,2 proc. licząc do sierpnia 2020 r. oraz o 3,2 proc. w stosunku do lipca 2021 r. - poinformował GUS we wtorkowym komunikacie.

"Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy lipcem a sierpniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu ich liczba była o 2 dni większa w 2020 r., podczas gdy w lipcu była o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu o 1,6 proc. m/m i pozostaje ona nadal wyraźnie niższa niż w lutym 2020 r. (o 7,5 proc.). Jednocześnie jest to pierwszy wzrost odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej po dwóch miesiącach z rzędu jej spadków. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz, zgodnie z którym obserwowany w ostatnich miesiącach spadek produkcji budowlano-montażowej był jedynie zakłóceniem cyklu i powróci ona do trendu wzrostowego" - wskazano w komentarzu.

Ekonomiści Credit Agricole zwrócili uwagę na wzrost dynamiki w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne".

"W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się silny wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne" (29,7 proc. r/r w sierpniu wobec 17,1 proc. w lipcu), obejmującej m.in. przygotowanie terenu pod budowę. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego ożywienie w budownictwie w kolejnych kwartałach. Istotnym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest natomiast kształtowanie się inwestycji publicznych, w tym inwestycji na kolei, powiązane z opóźnieniami w zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską" - napisano w komentarzu.

Ekonomiści Credit Agricole uznali, że dane o sprzedaży detalicznej i o produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej "stanowią ryzyko w dół" dla prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w III kw. br. o 5,4 proc. r/r wobec wzrostu o 11,1 proc. w II kw.

