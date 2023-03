Credit Agricole: Kolejne miesiące to dalsze osłabienie presji cenowej w polskim przetwórstwie

Kolejne miesiące przyniosą dalsze osłabienie presji cenowej w polskim przetwórstwie - prognozują analitycy Credit Agricole. Dodali, że ma to sprzyjać stopniowemu obniżeniu inflacji.

Jak podał w środę S&P Global, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym br. wyniósł 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu. Analitycy Credit Agricole zwrócili uwagę, że ukształtował się on powyżej oczekiwań rynku (48,0 pkt.) oraz prognozy banku (48,2 pkt.).

"Indeks od dziesięciu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych: dla nowych zamówień, zapasów materiałów, zatrudnienia oraz bieżącej produkcji, podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla czasu dostaw" - stwierdzili analitycy.

Według nich na szczególną uwagę zasługuje coraz wolniejsze tempo spadku bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych.

"Ankietowane w lutym firmy nadal sygnalizowały problemy ze słabym popytem, który pozostaje pod wpływem wojny w Ukrainie oraz utrzymującej się wysokiej inflacji. Niższy popyt znalazł również odzwierciedlenie w pierwszym od stycznia 2020 r. skróceniu czasu dostaw. Przyspieszeniu dostaw sprzyjało również zmniejszenie barier podażowych" - twierdzą analitycy banku.

Wskazali, że firmy kontynuowały procesy restrukturyzacyjne. "Znalazło to odzwierciedlenie w dalszym zmniejszeniu zapasów dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji, a także redukcji zatrudnienia. Mimo to, ankietowane firmy nadal odczuwają zauważalną nadwyżkę mocy przerobowych, co wskazuje na przestrzeń do dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw" - wyjaśnili.

Analitycy zauważyli, że w lutym doszło do wyraźnego obniżenia tempa wzrostu cen zarówno dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. Jest to konsekwencją obniżającej się presji kosztowej, jak również słabszego popytu.

"Tym samym odnotowane w styczniu nieoczekiwane przyspieszenie wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach było przejściowe (...) Kolejne miesiące przyniosą dalsze osłabienie presji cenowej w polskim przetwórstwie, co będzie sprzyjało (...) stopniowemu obniżeniu inflacji w Polsce" - zauważyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że w lutym doszło do silnego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. i od czterech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt.

"Sygnalizuje to, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce oraz odnotowana w lutym poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, skłoniły część firm do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności" - uważają analitycy.

Dodali, że wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie stanowią wsparcie dla ich scenariusza "miękkiego lądowania" polskiej gospodarki.

"Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2 proc. wobec 4,9 proc. w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia. Dzisiejsze dane są (...) neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - ocenili analitycy Credit Agricol.

Cytowany w komunikacie ekonomista S&P Global Market Intelligence Paul Smith zwrócił uwagę, że choć lutowe wyniki badań wykazały dalsze kurczenie się polskiej gospodarki przemysłowej, najnowsze odczyty wskaźników PMI dają nadzieję na to, że sektor zmierza ku stabilizacji przynajmniej w nadchodzących miesiącach.

"Zarówno nowe zamówienia, jak i produkcja nadal spadały, ale w wolniejszym tempie, a inflacja kosztowa, która była kluczowym elementem spowolnienia gospodarczego, spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch i pół roku. Miało to wpływ na poprawę prognoz polskich producentów - optymizm biznesowy był największy od dziesięciu miesięcy. Jednak zauważalna ostrożność przedsiębiorców, jak i wciąż niesprzyjające warunki sprawiły, że aktywność zakupowa firm, jak i zatrudnienie w polskich fabrykach ponownie spadają w przyspieszonym tempie" - ocenił Smith.

