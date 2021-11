Credit Agricole: nastąpi dalsza normalizacja polityki pieniężnej

Nastąpi dalsza normalizacja polityki pieniężnej i cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany - wskazuje Jakub Borowski z Credit Agricole odnosząc się do środowej podwyżki stóp procentowych o 75 pb przez RPP.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc. Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc

Według głównego ekonomisty Credit Agricole Jakuba Borowskiego, to kolejna zaskakująco duża podwyżka stóp procentowych. "Ich skala była wyższa od naszych i rynkowych oczekiwań, co oznacza kolejną - po październikowej decyzji RPP o zaostrzeniu polityki pieniężnej - niespodziankę" - wskazał.

Dodał, że Rada podtrzymała sformułowaną przed miesiącem ocenę, że oczekiwane dalsze ożywienie krajowej aktywności gospodarczej i korzystna sytuacja na rynku pracy będą sprzyjać utrwaleniu się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. "Taka ocena wskazuje, że Rada - podobnie jak w październiku - obawia się wtórnych impulsów inflacyjnych wywołanych przez silny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych. W konsekwencji RPP zdecydowała się na dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej, którego celem jest obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Jak zaznaczył ekonomista, zgodnie z listopadową projekcją NBP (przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP) inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,8-4,9 proc. w 2021 r. (wobec 3,8-4,4 proc. w projekcji z lipca 2021 r.), 5,1-6,5 proc. w 2022 r. (wobec 2,5-4,1 proc.) oraz 2,7-4,6 proc. w 2023 r. (2,4-4,3 proc.). "Oznacza to, że zgodnie z projekcją średnioroczna inflacja ukształtuje się w latach 2021-2023 najprawdopodobniej wyraźnie powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5 proc.), a w 2023 r. będzie zbliżona do górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu (3,5 proc.)" - wskazał.

Ocenił, że taki kształt projekcji sugeruje, że w latach 2021-2023 tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do 5 proc., co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. "Listopadowa projekcja kreśli zatem scenariusz makroekonomiczny, w którym podwyższonej inflacji towarzyszy umiarkowanie szybkie i stabilne tempo wzrostu gospodarczego. Scenariusz zarysowany w projekcji, w szczególności brak powrotu inflacji do poziomu wyraźnie niższego od górnej granicy odchyleń od celu RPP w 2023 r., był w naszej ocenie głównym argumentem, który skłonił Radę do silnego zaostrzenia polityki pieniężnej" - wyjaśnił.

Według Borowskiego, zarysowany przez prezesa NBP krótkookresowy scenariusz inflacyjny jest zgodny z prognozą CA. "Jednak po piątkowej publikacji wstępnego wskaźnika październikowej inflacji dostrzegamy znaczące ryzyko w górę dla tego scenariusza. W konsekwencji, oczekujemy, że w najbliższych miesiącach nastąpi dalsza normalizacja polityki pieniężnej i cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany" - ocenił ekonomista.

