Credit Agricole: Podwyżki stóp procentowych wciąż odległe

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP wskazuje, że Rada zamierza utrzymać stabilne stopy procentowe przez dłuższy czas mimo spodziewanej w najbliższych miesiącach podwyższonej inflacji, zatem podwyżki stóp wciąż są odległe - uważa Jakub Borowski z banku Credit Agricole.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski ocenił, że środowa decyzja Rady byłą zgodna z oczekiwaniami. Zwrócił uwagę, że w komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP podtrzymane zostały fragmenty sygnalizujące niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Wskazał, że Rada zaakcentowała podażowy charakter podwyższonej inflacji w Polsce.

Borowski jako drugi element komunikatu RPP wskazał na fragment, zgodnie z którym polityka pieniężna NBP "stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie".

"W naszej ocenie oznacza to, że Rada nadal oczekuje powrotu inflacji w pobliże celu RPP w średnim terminie i zaostrzenie polityki pieniężnej nie jest obecnie konieczne. Po trzecie, kontynuacja strukturalnych operacji otwartego rynku sugeruje, że zdaniem Rady nawet niewielka korekta niekonwencjonalnej polityki pieniężnej (poprzedzająca ewentualną podwyżkę stóp) nie byłaby obecnie uzasadniona" - uważa główny ekonomista banku Credit Agricole.

Według Borowskiego treść komunikatu RPP wskazuje, że Rada zamierza utrzymać stabilne stopy procentowe przez dłuższy czas mimo spodziewanej w najbliższych miesiącach podwyższonej inflacji.

"Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Uważamy, że jeśli - zgodnie z naszą prognozą - przewidywana w listopadowej projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do 3 proc. w drugiej połowie 2022 r., to większość członków Rady będzie niechętna zacieśnianiu polityki pieniężnej" - podkreślił przedstawiciel banku.

Dodał, że pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10 proc. do 0,25 proc. oczekuje w styczniu 2023 r.

"Nadal dostrzegamy ryzyko materializacji scenariusza, w którym silniejsza presja płacowa i inflacyjna, a w konsekwencji wolniejszy powrót inflacji w kierunku celu w 2022 r., skłonią Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w pierwszej połowie 2022 r., po wygaśnięciu czwartej fali pandemii" - podsumował Borowski.

