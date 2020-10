Credit Agricole: produkcja przemysłowa wróciła do poziomu sprzed pandemii

Produkcja ukształtowała się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym, czyli ostatnim miesiącu przed pandemią - zaznaczyli analitycy Credit Agricole, odnosząc się do wtorkowych danych GUS. Według nich, druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania globalnych łańcuchów dostaw.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

Analitycy banku zwrócili uwagę, że produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 5,9 proc. wobec wzrostu o 1,5 proc. w sierpniu, czyli "wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,8 proc.)".

"Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 3,0 proc. mdm. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na produkcję" - podkreślili.

Eksperci zwrócili uwagę, że we wrześniu, podobnie jak w ostatnich miesiącach, obserwowano dalsze ożywienie aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Jednocześnie pozostały one jednym z głównych źródeł wzrostu produkcji przemysłowej. Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach "urządzenia elektryczne" (26,6 proc. rdr we wrześniu wobec 10,3 proc. w sierpniu), "maszyny i urządzenia" (-5,7 proc. rdr wobec -16,2 proc.) "skóry i wyroby skórzane" (2,0 proc. wobec -7,7 proc.), "wyroby tekstylne" (12,9 proc. wobec 4,0 proc.) oraz "meble" (15,8 proc. wobec 8,4 proc.).

"Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez wrześniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec" - podkreślili analitycy. Według nich struktura branż, w których odnotowano silny wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że jednym z głównych źródeł ożywienia w światowym handlu jest konsumpcja.

Bank zwrócił uwagę na wzrost dynamiki produkcji w branżach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, czyli m.in. w kategoriach "produkcja wyrobów z metali" (7,8 proc. rdr we wrześniu wobec 0,4 proc. w sierpniu) oraz "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych" (5,9 proc. wobec 0,2 proc.). W ocenie analityków "najbliższe miesiące nie przyniosą wyraźnej poprawy perspektyw w branży budowlanej". "Środowe dane o produkcji budowlano-montażowej (prognozujemy, że obniżyła się ona we wrześniu o 9,0 proc. rdr wobec spadku o 12,2 proc. w sierpniu) najprawdopodobniej potwierdzą dalsze obniżenie aktywności w budownictwie" - wskazali.

Mimo zbliżonych do oczekiwań banku danych o wrześniowej produkcji przemysłowej analitycy dostrzegają - ze względu na drugą falę pandemii - "istotne ryzyko w dół" dla scenariusza wzrostu gospodarczego w IV kw. 2020 r. oraz I kw. 2021 r. "Nadal zakładamy, że druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw" - wskazali. Niemniej uważają, że wprowadzane restrykcje administracyjne w związku z większym niż przewidywano pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej znajdą odzwierciedlenie w spadku mobilności gospodarstw domowych oraz obniżeniu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, "co w kolejnych miesiącach będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą".