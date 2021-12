Credit Agricole: produkcja w branżach eksportowych wzrosła o 8,3 proc.

Produkcja w branżach eksportowych zwiększyła się w listopadzie o 8,3 proc. r/r wobec spadku o 2,4 proc. w październiku – oszacowali ekonomiści Credit Agricole w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 5,3 proc.

"Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem a listopadem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w październiku ich liczba była o 1 dzień mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w listopadzie była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 6,5 proc. m/m (największy miesięczny wzrost od czerwca 2020 r., gdy silny wzrost produkcji był efektem znoszenia obostrzeń związanych z pandemią i odbudowy globalnych łańcuchów dostaw)" - stwierdzono w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ekonomiści banku ocenili, że poziom produkcji przemysłowej w listopadzie był o 17,7 proc. wyższy niż przed wybuchem pandemii w lutym 2020 r. Wskazali, że dane za listopad były lepsze od oczekiwań analityków i że za tak dobre wyniki odpowiada przyspieszenie tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym z 5,5 proc. r/r w październiku do 13 proc.

"Szacujemy, że zwiększenie dynamiki produkcji w przetwórstwie podbiło roczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej o 6,5 pkt. proc. Przyspieszenie wzrostu produkcji w ujęciu rocznym w listopadzie miało szeroki zakres i nastąpiło w wielu działach. Na szczególną uwagę zasługuje odnotowany w listopadzie relatywnie szybki wzrost produkcji dóbr zaopatrzeniowych (17 proc. r/r), który znacząco przewyższył tempo wzrostu produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych (9,7 proc.), dóbr inwestycyjnych (9,5%) oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (8,3 proc.)" - wskazał credit Agricole.

Zdaniem ekonomistów to sugeruje, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, w listopadzie firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego zwiększały zapasy w reakcji na nasilającą się IV falę pandemii oraz rosnące ryzyko przerw w dostawach materiałów i komponentów wywołanych nowymi obostrzeniami w krajach (głównie azjatyckich). Według komentarza banku CA, do przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej przyczyniło się również zwiększenie rocznej dynamiki w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" z 40,6 proc. r/r w październiku do 47,7 proc. w listopadzie, co podbiło dynamikę produkcji ogółem o ok. 0,8 pkt. proc. pomiędzy październikiem i listopadem.

"W ujęciu sektorowym na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że produkcja w branżach eksportowych zwiększyła się w listopadzie o 8,3 proc. r/r wobec spadku o 2,4 proc. w październiku. Z kolei w branżach ukierunkowanych na rynek krajowy wzrost produkcji wyraźnie przyspieszył z 13,7 proc. r/r w październiku do 19,3 proc., kształtując się na poziomie najwyższym od kwietnia 2021 r. Przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach ukierunkowanych na rynek krajowy wiążemy ze wspomnianą wyżej +nadbudową+ zapasów w przetwórstwie" - podali analitycy Credit Agricole.

W komentarzu stwierdzono, że silne przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach zorientowanych na eksport wskazuje na stopniowe zmniejszanie się bariery wzrostu w postaci wąskich gardeł w procesie produkcji, na co wskazują m. in. dane PMI sygnalizujące wolniejsze narastanie zaległości produkcyjnych i rzadsze sygnalizowanie przez firmy wydłużającego się czasu dostaw.

"Oczekujemy jednak, że kolejna fala pandemii obserwowana w wielu krajach oraz przywracanie restrykcji pandemicznych w krajach azjatyckich będzie czynnikiem utrudniającym likwidowanie wąskich gardeł w procesie produkcji w krótkim okresie. Podtrzymujemy jednak nasz scenariusz, zgodnie z którym w średnim okresie ograniczenia podażowe będą ustępować, co będzie oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym" - ocenili ekonomiści.

