Credit Agricole: Skala wzrostu inwestycji stanowi duże zaskoczenie

Choć wzrost dynamiki inwestycji był wcześniej sygnalizowany przez dane o inwestycjach przedsiębiorstw, to skala tego wzrostu stanowi duże zaskoczenie – napisali ekonomiści banku Credit Agricole w komentarzu do danych GUS.

GUS w poniedziałek opublikował wstępny szacunek PKB w I kwartale 2021 r. Wynika z niego, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 r. spadł o 0,9 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 2,7 proc. rdr w IV kwartale 2020 r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w I kw. spadł o 1,2 proc. rdr.

"Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 1,1 proc. wobec -0,5 proc. w IV kw. Oznacza to, że odsezonowany poziom PKB ukształtował się w I kw. na poziomie o 1,7 proc. niższym niż w IV kw. 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19" - napisali ekonomiści banku Credit Agricole w komentarzu do danych GUS.

Zwrócili oni uwagę na to, że głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB w I kw. w porównaniu do IV kw. był wyższy wkład inwestycji (+0,2 pp. w I kw. wobec -3,9 pp. w IV kw.). To, jak napisano w komentarzu CA, pierwszy od I kw. 2020 r. wzrost w ujęciu rocznym (+1,3 proc. r/r I kw. wobec -15,4 proc. w IV kw.).

"Choć wzrost dynamiki inwestycji był wcześniej sygnalizowany przez dane o inwestycjach przedsiębiorstw, to skala tego wzrostu stanowi duże zaskoczenie. Na podstawie danych o inwestycjach przedsiębiorstw oceniamy, że istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki inwestycji w gospodarce narodowej były inwestycje odtworzeniowe realizowane przez firmy" - stwierdzili ekonomiści Credit Agricole.

Ich zdaniem, na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład konsumpcji (+0,5 pp. w I kw. wobec -0,2 pp. w IV kw.), która po spadku w IV kw. zwiększyła się w ujęciu rocznym (+0,6 proc. r/r wobec -0,2 proc. ). Wprowadzenie restrykcji związanych z III falą pandemii nastąpiło dopiero w II poł. marca, stąd ich wpływ na konsumpcję w całym kwartale był ograniczony - przypomniano w komentarzu Credit Agricole.

Negatywnie na tempo wzrostu PKB wpływał m.in. handel zagraniczny.

"Negatywny wpływ na dynamikę PKB miał również niższy wkład eksportu netto (-1,9 pp. w I kw. wobec 0,1 pp. w IV kw.). Był on efektem zwiększenia dynamiki importu (10,0 proc. r/r w I kw. wobec 8,2 proc. w IV kw.) związanego z ożywieniem popytu wewnętrznego wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii, przy jednoczesnym obniżeniu dynamiki eksportu (5,7 proc. wobec 7,6 proc. ), który można łączyć z silnym barierami podażowymi w przetwórstwie" - napisano w komentarzu Credit Agricole.

Zdaniem ekonomistów tego banku, wraz z I kwartałem skończył się okres spadku PKB w ujęciu rocznym.

"Uważamy, że w kolejnych kwartałach w kierunku wzrostu dynamiki PKB będą oddziaływać efekty niskiej bazy, wzrost eksportu związany z korzystnymi dla polskich firm zmianami w globalnych łańcuchach dostaw, a także zwiększenie konsumpcji i inwestycji wraz z wygasaniem pandemii. Tym samym I kw. był ostatnim kwartałem ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym" - napisano w komentarzu Credit Agricole.

Ekonomiści CA zapowiedzieli także zmianę swojej prognozy PKB na 2021 rok, która obecnie wynosi 4,6 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl