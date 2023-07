Credit Agricole: Spadek indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa w czerwcu br. do 45,1 pkt. najsilniejszy od listopada 2022 r.

Spadek indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa w czerwcu br. do 45,1 pkt. był najsilniejszy od listopada 2022 r. - napisali w poniedzziałek analitycy banku Credit Agricole, odnosząc się do komunikatu S&P Global. Dodano, że jednym z czynników oddziałującym na pogłębienie spadku produkcji i zamówień w firmach był niższy popyt ze strony Niemiec.

Jak przekazała firma analityczna S&P Global, w czerwcu wskaźnik PMI spadł z majowego poziomu 47,0 do 45,1, sygnalizując pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego 14. miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku.

Według analityków, w kierunku zmniejszenia wartości indeksu oddziaływały niższe składowe dla zatrudnienia, nowych zamówień, bieżącej produkcji i zapasów.

Napisano, że po nieznacznej poprawie koniunktury w maju, w danych czerwcowych na uwagę zasługuje ponowne znaczące pogłębienie tempa spadku bieżącej produkcji oraz zamówień. "Wartości tych składowych ukształtowały się na najniższym poziomie od przełomu lat 2022 i 2023" - napisano, zaznaczając, że jednym z czynników oddziałującym w kierunku spadku zamówień był niższy popyt ze strony Niemiec.

"Zamówienia eksportowe już szósty miesiąc z rzędu obniżały się w szybszym tempie niż zamówienia ogółem.(...) Firmy w warunkach słabego popytu redukowały również swoje zapasy dóbr pośrednich oraz zapasy wyrobów gotowych. W czerwcu obserwowaliśmy również dalszy spadek zatrudnienia, (...) co wiązało się z dostosowaniem mocy produkcyjnych do niskiego poziomu popytu" - napisano.

Według analityków Credit Agricole, słaby popyt sprzyjał również ustępowaniu presji inflacyjnej, co znalazło odzwierciedlenie w dalszym spadku zarówno cen dóbr finalnych, jak i cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. "Warto zwrócić uwagę, że spadek cen dóbr finalnych odnotowany w czerwcu był najsilniejszy w historii badania PMI (tj. od połowy 1998 r.)" - napisano.

Wskazano, że oprócz spadku presji inflacyjnej, kolejnym pozytywnym jest poprawa oczekiwanej sytuacji. "W czerwcu doszło do wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy do 59,1 pkt. z 57,2 pkt. w maju, a tym samym od 11 miesięcy pozostaje on powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że spadek bieżącej produkcji i wolniejszy napływ zamówień są traktowane przez przedsiębiorstwa jako zjawisko przejściowe" - napisano.

Oceniono, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne (m.in. redukcja zatrudnienia), zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce skłaniają przedsiębiorstwa do utrzymywania optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności. "Wzrost indeksu dla oczekiwanej produkcji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza "miękkiego lądowania" polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się w br., jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia" - wskazano.

Niemniej jednak - jak zaznaczyli ekonomiści - wyniki bieżącej koniunktury stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy PKB w II kw. (-0,2 proc. r/r wobec -0,3 proc. w I kw.).

Wskazano, że opublikowany dzisiaj indeks PMI dla przetwórstwa w Chinach jest neutralny dla złotego. Z kolei wyniki badań koniunktury dla polskiego przetwórstwa są zdaniem analityków Credit Agricole - lekko negatywne dla złotego.

"W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie RPP. Nie uważamy aby miało ono istotny wpływ na kurs złotego. Ewentualne wypowiedzi prezesa NBP na zwyczajowej konferencji prasowej sugerujące, że w IV kw. może nastąpić pierwsza obniżka stóp procentowych również nie powinny wpłynąć na kurs złotego, ponieważ obniżka ta jest już wyceniana przez rynek. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem również neutralne dla kursu polskiej waluty" - podsumowano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl