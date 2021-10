Credit Agricole: stagflacja w polskim przetwórstwie przemysłowym

Wyraźne spowolnienie produkcji w połączeniu z silnym wzrostem cen oznacza, że mamy obecnie do czynienia ze stagflacją w polskim przetwórstwie przemysłowym. Jest to zjawisko przejściowe – wskazali analitycy Credit Agricole w komentarzu do danych o PMI.

Jak poinformowała w piątek firma IHS Markit, PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł we wrześniu do 53,4 pkt. z 56 pkt. w sierpniu. To już trzeci spadek z rzędu.

"Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miało nieznaczne wydłużenie czasu dostaw" - napisano w komentarzu banku Credit Agricole do danych o PMI.

Wskazano w nim, że firmy zwracają uwagę na trudności w zdobyciu surowców i półproduktów, co w istotny sposób ogranicza ich zdolności produkcyjne. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny spadek składowej dla bieżącej produkcji do najniższego poziomu od kwietnia br.

"W efekcie firmy zmuszone są realizować zamówienia z wcześniej zgromadzonych zapasów, które obniżyły się we wrześniu najsilniej od października 2017 r. W warunkach rosnących kosztów produkcji firmy próbują przerzucać je na klientów, co znajduje odzwierciedlenie w dalszym wzroście cen dóbr finalnych, choć jego tempo we wrześniu nieznacznie obniżyło się w porównaniu do sierpnia" - stwierdzono w komentarzu Credit Agricole.

Ekonomiści zauważyli, że firmy mają już bardzo ograniczoną przestrzeń do dalszego przerzucania wyższych cen na klientów.

"Wsparcie dla takiej oceny stanowi silne zmniejszenie składowej dla nowych zamówień, która ukształtowała się na najniższym poziomie od kwietnia br., pozostając już tylko nieznacznie poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od obniżenia aktywności. Zmniejszeniu składowej dla nowych zamówień towarzyszył pierwszy od listopada 2020 r. spadek zamówień zagranicznych (wartość indeksu poniżej 50 pkt.). Zgodnie z komunikatem odzwierciedla to wyhamowanie popytu m.in. w reakcji na obserwowany w ostatnich miesiącach silny wzrost cen dóbr finalnych" - ocenili w komentarzu.

Według ekonomistów Credit Agricole, dane płynące z przemysłu wskazują na niebezpieczne zjawisko.

"Wyraźne spowolnienie produkcji w połączeniu z silnym wzrostem cen oznacza, że mamy obecnie do czynienia ze stagflacją w polskim przetwórstwie. Uważamy jednak, że jest to zjawisko przejściowe. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymujący się wysoki poziom indeksu dla oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy. Można to interpretować, że wraz ze stopniowym ustępowaniem barier podażowych firmy oczekują spadku cen i ożywienia produkcji oraz popytu" - uznali ekonomiści.

Ich zdaniem niższa aktywność w przemyśle negatywnie wpłynie na produkcję przemysłową. "Spowolnienie aktywności w polskim przetwórstwie będzie miało negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach. W efekcie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszego scenariusza PKB w III kw. i IV kw." - napisali ekonomiści banku.

