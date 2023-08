Credit Agricole: tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w drugiej połowie 2023 r.

Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w drugiej połowie 2023 r., wspierane przez spadek inflacji, co pobudzi wzrost popytu krajowego – zauważono w komentarzu banku Credit Agricole do środowych danych GUS.

W środę Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek PKB w II kw. 2023 r. Wynika z niego, że produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w tym okresie zmniejszył się realnie o 0,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r. Z kolei PKB wyrównany sezonowo w II kwartale zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

"Naszym zdaniem do spadku dynamiki PKB w II kw. w porównaniu z I kw. przyczynił się niższy wkład konsumpcji. Pogłębienie spadku spożycia prywatnego w ujęciu rok do roku było głównie spowodowane efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych wywołanych napływem uchodźców z Ukrainy, znajdującym odzwierciedlenie w odnotowanym w II kw. br. znaczącym spadku sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym. Drugim czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w II kw. był w naszej ocenie mniejszy wkład przyrostu zapasów, co było efektem dalszej redukcji nadmiarowych zapasów buforowych zakumulowanych w przetwórstwie przemysłowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Taka tendencja była widoczna w wynikach badań koniunktury (PMI). Uważamy, że kontrybucje eksportu netto i inwestycji do wzrostu PKB ukształtowały się w II kw. na poziomach zbliżonych do tych odnotowanych w I kw." - ocenili ekonomiści banku Credit Agricole w komentarzu do danych GUS.

Zwrócili uwagę, że mimo spadku PKB kwartał do kwartału po odsezonowaniu, w Polsce nie ma recesji technicznej.

"Uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w II poł. br., wspierane przez spadek inflacji (pobudzający popyt krajowy) oraz ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz +miękkiego lądowania+ polskiej gospodarki. Niemniej jednak, dzisiejsze dane o PKB w II kw. sygnalizują lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2023 r. (0,8 proc. wobec 5,1 proc. w 2022 r.)" - stwierdzili ekonomiści Credit Agricole.

Wskazali, że dane o dynamice PKB w II kw. ukształtowały się na poziomie wyraźnie niższym niż przewidywała lipcowa projekcja NBP, która wskazywała na spadek o 0,1 proc. w ujęciu rok do roku.

"W połączeniu z prognozowanym przez nas szybkim spadkiem inflacji w kolejnych miesiącach dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 50 pb do końca roku" - stwierdzili analitycy CA.

