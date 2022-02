Credit Agricole: utrzyma się ożywienie aktywności w budownictwie

Głównym czynnikiem wzrostu produkcji budowlano-montażowej były inwestycje prywatne; ożywienie inwestycji publicznych jest ograniczone - wskazał główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski komentując dane GUS. W najbliższych miesiącach utrzyma się ożywienie w budownictwie - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2022 r. wzrosła 10,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 22,8 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 20,0 proc. rdr. Natomiast produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2022 r. wzrosła o 20,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 56,5 proc.

"Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 20,0 proc. r/r wobec 16,9 proc. w grudniu, kształtując się na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego (20,2 proc.) i wyraźnie powyżej naszej prognozy (16,1 proc.). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w styczniu o 10,7 proc. r/r wobec wzrostu o 8,0 proc. w grudniu" - przekazał w poniedziałkowym komentarzu Borowski.

Jego zdaniem, wzrost rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w styczniu nastąpił mimo efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w styczniu liczba ta była taka sama jak w 2021 r., podczas gdy w grudniu była ona o 1 dzień większa niż w 2020 r.) oraz odnotowanego w styczniu dalszego pogorszenie wszystkich składowych bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika koniunktury konsumenckiej z wyjątkiem składowej "obecne dokonywanie ważnych zakupów".

"Ponadto, wsparcie dla rocznej dynamiki sprzedaży w postaci niskiej ubiegłorocznej bazy spowodowanej zamknięciem galerii handlowych w styczniu 2021 r. nie było w naszej ocenie znaczące" - wskazał. Jak dodał, tendencje te sugerują, że "powstałe w okresie pandemii wymuszone oszczędności są nadal istotnym źródłem finansowania wydatków gospodarstw domowych, a negatywny wpływ pogorszenia nastrojów konsumenckich (związanego głównie z wysoką na tle historycznym inflacją) na konsumpcję jest - jak na razie - ograniczony".

Ekonomista przyznał, że dużą niespodzianką są dane o produkcji budowlano-montażowej, która zwiększyła się o 20,8 proc. r/r w styczniu wobec 3,2 proc. w grudniu, co było znacząco powyżej konsensusu rynkowego (4,6 proc.) oraz prognozy banku (4,0 proc.). "Silne przyspieszenie wzrostu produkcji nastąpiło mimo wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych" - zauważył główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

W jego opinii, "styczniowy wzrost produkcji był na tyle silny, że po raz pierwszy ukształtowała się ona na poziomie wyższym niż w lutym 2020 r., a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała istotnego wpływu na aktywność w budownictwie". "Do silnego przyspieszenia wzrostu produkcji w styczniu mogły przyczynić się lepsze niż przed rokiem warunki pogodowe, choć odsezonowane dane o koniunkturze w budownictwie wskazywały na nasilenie bariery dla aktywności w postaci niekorzystnej pogody" - podkreślił Borowski.

Jak dodał, struktura danych o produkcji budowlano-montażowej wskazuje, że do silnego przyspieszenia jej wzrostu w styczniu przyczyniła się głównie sprzedaż w kategorii "budowa budynków" (39,0 proc. r/r wobec 1,7 proc. w grudniu), której wzrost przewyższał dynamiki odnotowane w pozostałych dwóch kategoriach ("budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej" - wzrost z 2,3 proc. r/r do 7,6 proc.; "roboty budowlane specjalistyczne" - wzrost z 6,6 proc. do 14,7 proc.). "Taka struktura wzrostu produkcji sygnalizuje, że głównym czynnikiem dynamizującym produkcję w styczniu były inwestycje prywatne, a ożywienie inwestycji publicznych, powiązanych silnie z napływem środków unijnych, jest wciąż ograniczone" - ocenił główny ekonomista.

"Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach ożywienie aktywności w budownictwie utrzyma się. Wskazują na to dane GUS o koniunkturze obrazujące bieżący portfel zamówień w budownictwie. Wskaźnik ten pozostawał w trendzie wzrostowym do grudnia ub. r. osiągając poziom najwyższy od marca 2020 r., a w styczniu obniżył się nieznacznie. W konsekwencji, w najbliższych kwartałach będą nadal realizowane zamówienia z okresu, w którym odnotowano ich znaczący wzrost" - przekazał Borowski. Jego zdaniem, dane o produkcji budowlano-montażowej "charakteryzują się wysoką zmiennością i pełniejsza ocena skali ożywienia w budownictwie będzie możliwa po publikacji danych lutowych".

