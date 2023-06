Credit Agricole: w kolejnych kwartałach nominalne tempo wzrostu płac obniży się

Nominalne tempo wzrostu płac obniży się w kolejnych kwartałach, będzie na to wpływać silny spadek inflacji i zmniejszenie presji płacowej - ocenili w środę analitycy Credit Agricole w komentarzu do danych GUS.

GUS podał w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 7181,67 zł, co oznacza wzrost o 12,2 proc. rdr. (wobec 12,1 proc. w kwietniu). Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 0,4 proc. rdr.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w maju o 0,7 proc. rdr wobec spadku o 2,2 proc. w kwietniu - zauważyli ekonomiści Credit Agricole.

Wskazali, że za zwiększenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem pomiędzy kwietniem a majem odpowiadała przede wszystkim wyższa dynamika płac w przetwórstwie (11,3 proc. rdr w maju wobec 9,8 proc. w kwietniu). "Taka tendencja jest zaskakująca w kontekście procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach i ma naszym zdaniem przejściowy charakter" - ocenili eksperci. Dodali, że przeciwny wpływ miało natomiast silne spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w górnictwie (20,2 proc. rdr w maju wobec 48,6 proc. w kwietniu), co było związane z ustąpieniem efektu niskiej bazy sprzed roku.

"Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach" - zaznaczyli analitycy.

Eksperci banku odnieśli się też do danych GUS o produkcji przemysłowej, która w maju spadła o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,4 proc.

Według ekonomistów w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy kwietniem a majem oddziaływał efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju br. była ona taka sama jak w 2022 r., podczas gdy w kwietniu 2023 r. liczba ta była o 1 dzień niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w maju o 2,4 proc. mdm, co było jej trzecim spadkiem z rzędu - zauważyli.

Wskazali, że dzięki korzystnym efektom kalendarzowym odnotowano zwiększenie rocznej dynamiki produkcji we wszystkich trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w maju o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 0,7 proc. w kwietniu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-8,5 proc. wobec -10,3 proc.) i pozostałych branżach (-5,6 proc. wobec -9,1 proc.).

Analitycy zwrócili uwagę, że za ponad połowę wzrostu dynamiki produkcji w branżach eksportowych pomiędzy kwietniem i majem odpowiadała branża motoryzacyjna ("produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep" oraz "produkcja pozostałego sprzętu transportowego"). Dodali, że jest to spójne z tendencjami obserwowanymi w ostatnich miesiącach - ożywieniem w branży motoryzacyjnej w Niemczech oraz dobrymi raportowanymi przez NBP wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych.

Autorzy komentarza podkreślili, że utrzymujący się spadek produkcji w branżach nieeksportowych odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. "Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w tych branżach można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro" - stwierdzili.

Jak zastrzegli, ostatnie badania koniunktury sygnalizują utrzymywanie się tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym krajów Europy Zachodniej, co może przyczynić się do opóźnienia ożywienia do IV kw. br.

Po środowych danych eksperci Credit Agricole podtrzymali swoją prognozę PKB w II kw. (-0,2 proc. rdr wobec -0,3 proc. w I kw.) i całym 2023 r. (1,2 proc.). "Podtrzymujemy tym samym nasz scenariusz +miękkiego lądowania+ polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia, a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia" - podsumowali.

