Credit Agricole: W maju inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne

W maju inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne – napisali analitycy banku Credit Agricole w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Ich zdaniem jednak, do końca roku inflacja utrzyma się na średnim poziomie 4,5 proc.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły rdr o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w maju ceny rdr wzrosły o 4,8 proc., a mdm zwiększyły się o 0,3 proc.

"Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od lutego 2020 r. i ukształtowała się już drugi miesiąc z rzędu powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r)" - stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Ich zdaniem, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen paliw (33,1 proc. r/r w maju wobec 28,1 proc. w kwietniu), co było związane przede wszystkim z silnymi efektami niskiej bazy sprzed roku.

"Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii +żywność i napoje bezalkoholowe+ (1,7 proc. wobec 1,2 proc.). Wyższe tempo wzrostu cen w tej kategorii w znacznym stopniu wynikało z wyższej dynamiki cen mięsa. Odpowiadały za to efekty niskiej bazy sprzed roku oraz wzrost cen drobiu z uwagi na jego obniżoną podaż spowodowaną ptasią grypą. W maju odnotowaliśmy również szybszy wzrost cen nośników energii (4,4 proc. wobec 4,0 proc.) związany z wyższa dynamiką cen gazu. W kierunku zwiększenia inflacji ogółem oddziaływała także wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wzrosła do 4,0-4,1 proc. r/r w maju wobec 3,9 proc. w kwietniu" - stwierdzili ekonomiści CA.

Zwrócili uwagę, że do wzrostu inflacji bazowej przyczyniły się takie kategorie jak "restauracje i hotele", "rekreacja i kultura" oraz "odzież i obuwie".

"Uważamy, że wzrost dynamiki cen w tych kategoriach był powiązany ze znoszeniem obostrzeń administracyjnych. Po pierwsze, część firm podnosiła ceny swoich produktów i usług w celu rekompensowania utraconych dochodów w ostatnich miesiącach, co było możliwe z uwagi na realizację odłożonego popytu przez część konsumentów. Po drugie, wcześniej GUS mógł tylko w ograniczonym stopniu rejestrować ceny w tych kategoriach (np. z uwagi na zamknięcie kin, galerii handlowych lub siłowni). Po wznowieniu działalności przez te obiekty i zarejestrowania rzeczywistych cen, a nie szacunkowych poziomów, doszło do +urealnienia+ pomiarów cenowych GUS" - napisano w komentarzu.

Analitycy Credit Agricole uważają, że inflacja w maju osiągnęła swój najwyższy poziom w tym roku.

"Uważamy, że w maju inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne. Niemniej jednak oczekujemy, że do końca roku inflacja wciąż będzie kształtowała się na podwyższonym poziomie (przeciętnie 4,5 proc. r/r w II poł. br.). Z jednej strony oczekujemy spadku inflacji bazowej i dynamiki cen paliw, z drugiej strony prognozujemy przyspieszenie wzrostu cen żywności. Od początku 2022 r. inflacja ukształtuje się naszym zdaniem w lekkim trendzie spadkowym" - prognozują ekonomiści CA.

Ten spadek, ich zdaniem, będzie miał duże znaczenie ze względu na politykę pieniężną banku centralnego.

"Biorąc pod uwagę komunikat po ostatnim posiedzeniu RPP, jak również gołębie wypowiedzi prezesa NBP, zarysowane powyżej perspektywy inflacji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r." - stwierdzili.

Zastrzegli także, że dane o inflacji będą miały negatywny wpływ na kurs złotego i rentowności polskich obligacji.

