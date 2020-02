Bankowcy zgodni: Wyższa płaca minimalna podbiła dynamikę wynagrodzeń

Zgodnie ze środowymi danymi GUS, wyższa płaca minimalna podbiła dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 7,1 proc. rdr w styczniu br. wobec 6,2 proc. w grudniu 2019 r. - podał w środę bank Credit Agricole. Podobne stanowisko zajęli ekonomiści z banku Pekao.

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wyniosło 5282,80 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. w stosunku do stycznia 2019 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu 2019 r. wskaźnik ten wynosił 6,2 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 1,1 proc., wobec wzrostu o 2,6 proc. w grudniu.





Analitycy banku Credit Agricole zaznaczyli, że zgodnie z opublikowanymi w środę danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 7,1 proc. w ujęciu rocznym w styczniu br. wobec 6,2 proc. w grudniu 2019 r., kształtując się nieznacznie powyżej prognozy banku (7,0 proc.) i konsensusu rynkowego (6,7 proc.).

Jak zauważyli, w ujęciu realnym - po skorygowaniu o zmiany cen - wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 2,6 proc. rok do roku wobec 2,8 proc. w grudniu ub.r. Oceniono, że do znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w styczniu przyczyniła się większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2019 r. podniesiono ją o 7,1 proc., podczas gdy w 2020 r. wzrosła ona o 15,6 proc.).

"Szacujemy, że podwyżka wynagrodzeń osób najgorzej zarabiających oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń ogółem o ok. 1,1 pkt. proc. Należy jednak pamiętać, że podwyżka płacy minimalnej przyczynia się również do wzrostu zarobków także osób lepiej zarabiających - pracodawcy podnoszą ich pensje aby zachować odpowiednie zależności pomiędzy wynagrodzeniami różnych stanowisk w ramach siatki płac. Uważamy, że efekt ten będzie się stopniowo materializował w kolejnych miesiącach, co będzie czynnikiem dynamizującym wzrost wynagrodzeń ogółem. Dzisiejsze dane nie zmieniają zatem naszej prognozy wzrostu płac w gospodarce narodowej w całym 2020 r. (7,4 proc. wobec 7,2 proc. w 2019 r.). Wsparciem dla naszego scenariusza zakładającego tylko nieznaczny wzrost dynamiki płac są wyniki styczniowego badania koniunktury NBP (Szybki Monitoring). Wskazują one, że skala prognozowanych podwyżek w 2020 r. nie ulegnie istotnemu zwiększeniu w porównaniu z 2019 r." - ocenili analitycy banku.

Bank podał też, że według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 1,1 proc rok do roku wobec 2,6 proc. w grudniu ub.r., co - jak zauważono - było "znacząco" poniżej prognozy Credit Agricole (1,8 proc.) i konsensusu rynkowego (2,0 proc.). Dodano, że w ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 44,9 tys. osób.

"Silny miesięczny wzrost zatrudnienia był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu +dopisane+ do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób. Wzrost zatrudnienia w styczniu 2020 r. był wyraźnie niższy niż przed rokiem (wówczas wyniósł on 135,7 tys.), co oddziaływało w kierunku zmniejszenia jego rocznej dynamiki. Mniejsza skala rewizji jest spójna z obserwowanym obecnie wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy" - ocenili analitycy banku. Dodano, że precyzyjna prognoza wzrostu zatrudnienia w styczniu jest trudna do wykonania. "Tym samym dzisiejszego negatywnego zaskoczenia w tym zakresie nie należy traktować jako sygnału wyraźnego pogorszenia perspektyw na rynku pracy" - podkreślono.

Analitycy banku Credit Agricole szacują, że realne tempo wzrostu funduszu płac w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 3,8 proc. rok do roku wobec 5,5 proc. w grudniu ub.r. i 5,6 proc. w IV kwartale ub.r. Oceniono, że ze względu na wspomnianą wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub.r. i styczniu br. nie są w pełni porównywalne. Dodano, że pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Zaznaczono, że zgodny z oczekiwaniami wzrost wynagrodzeń w styczniu "stanowi wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji w IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r. (3,4 proc. rok do roku).

Analicy banku Credit Agricole ocenili, że środowe dane GUS o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.