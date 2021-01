Credit Agricole: wzrost gospodarczy w 2020 r. lekko poniżej oczekiwań

Wzrost gospodarczy w 2020 r. uplasował się lekko poniżej oczekiwań - oceniają eksperci z banku Credit Agricole. PKB obniżył się o 2,8 proc. czyli więcej, niż prognozował bank po publikacji danych grudniowych, szacując spadek na -2,5 proc.

Credit Agricole podkreśla, że spadek PKB w 2020 r. o 2,8 proc. przy wzroście w 2019 r. o 4,5 proc. to wynik również poniżej oczekiwań rynkowych (-2,6 proc.).

Zdaniem specjalistów z tego banku dane o aktywności gospodarczej za 2020 r. podane przez GUS odzwierciedlają znaczący, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę.

Zgodna z oczekiwaniami analityków okazała się struktura wzrostu w IV kwartale 2020 r. Na podstawie opublikowanych przez GUS danych Credit Agricole oszacował, że w IV kw. ub. r. realna dynamika PKB ukształtowała sięna poziomie -3,0 proc. rok do roku wobec -1,5 proc. w III kwartale. To tempo niższe, niż prognozował bank (-1,8 proc. po publikacji danych grudniowych, które okazały się dużo lepsze, niż się spodziewano).

W IV kw. ub. r. odnotowano wyraźne zmniejszenie inwestycji - o 10,6-10,8 proc. rok do roku. Tymczasem w III kw. ub. r. spadek ten wynosił 9,0 proc. wobec prognozowanego przez bank 10,5 proc. rok do roku. Według Credit Agricole czynnikiem, który najbardziej wpłynął na ograniczenie inwestycji była utrzymująca się niepewność dotycząca dalszego przebiegu pandemii.

Nakłady brutto na środki trwałe wsparła aktywność na rynku mieszkaniowym oraz inwestycje publiczne. Ocena ta wspierana jest przez Credit Agricole danymi o produkcji budowlano-montażowej za okres od października do grudnia ub. r., ze szczególnym uwzględnieniem wzrostów w kategoriach "kolej i drogi" oraz "budynki mieszkalne".

W ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano silny spadek wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Bank zwraca uwagę, że zmalał on z 1,7 pkt proc. w III kwartale do -0,5 pkt. proc. w IV kwartale, co zdaniem specjalistów wynika z ożywienia importu wspieranego przez efekty niskiej bazy sprzed roku.

Roczna dynamika eksportu zdaniem analityków Credit Agricole kształtowała się w IV kw. na poziomie podobnym poziomie jak w kwartale poprzednim, a wspierało ją ożywienie w światowym handlu.

Skala spadku konsumpcji w IV kw. (-3,0 proc. rok do roku wobec +0,4 proc. w III kw.) okazała się mniejsza, niż szacowano - bank zwraca jednak uwagę na bardzo dobre dane z rynku pracy, które sygnalizowały to ryzyko.

Blokada gospodarki, czyli tzw. lockdown, okazał się w IV kw. równie dotkliwy dla sektora usług, jak wiosną - szacuje Credit Agricole. Wartość dodana w sektorze usług zmniejszyła się w ostatnim kwartale w ujęciu rok do roku w podobnej skali, jak w II kwartałe (o ok. 6 proc.). Zdaniem Credit Agricole choć surowość obostrzeń wprowadzonych w ostatnim kwartale 2020 r. była mniejsza niż tych, które wprowadzono w II kw. ub. r., to jednak ich dłuższy okres trwania i skutki oddziaływały na gospodarkę podobnie.

Analitycy podkreślają, że to ważny wniosek, który wskazuje, iż aktywność w tym sektorze będzie również mocno obniżona na początku 2021 r., co z kolei przełoży się na ograniczenie skali ożywienia wzrostu gospodarczego w I kw. br. To ocena spójna z prognozowaną przez bank dynamiką PKB, która ma być w I kw. w ujęciu rok do roku równa -1,0 proc.

Prognozowany wzrost gospodarczy na 2021 r. według Credit Agricole należy szacować na 3,6 proc. Bank szacuje, że możliwe jest ryzyko w górę związane z obserwowanym ożywieniem w światowym handlu, które przełoży się na wsparcie dla polskiego eksportu.

Zdaniem Credit Agricole dane o PKB opublikowane przez GUS w piątek są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.