Credit Agricole: wzrost PKB najwyższy w historii badań

Wzrost PKB w II kw. 2021 r. to najwyższa dynamika polskiego PKB w historii badań – wynika z komentarza Credit Agricole do danych GUS. Bank spodziewa się, że w całym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5,3 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wzrostu PKB w II kw. 2021 r. Według wstępnych danych wzrost gospodarczy w II kw. br. wyniósł 10,9 proc. w stosunku do II kw. 2020 r.

"Jest to najwyższa dynamika polskiego PKB w historii badań, co w znacznym stopniu wynika jednak z efektu niskiej bazy sprzed roku. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w II kw. do 1,9 proc. wobec 1,3 proc. w I kw. Tym samym PKB ukształtował się w II kw. po raz pierwszy na poziomie wyższym niż przed wybuchem pandemii (o 0,5 proc.)" - napisano w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ekonomiści banku uważają, że głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB w porównaniu do I kw. br. był wyższy wkład konsumpcji, co poza efektami niskiej bazy sprzed roku wynikało również z odmrożenia gospodarki w II kw. i realizacji odłożonego popytu.

"Czynnikiem oddziałującym w kierunku wyższego tempa wzrostu PKB była w naszej ocenie również wyższa dynamika inwestycji, na co wskazują dane świadczące o silnym ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw. Uważamy, że czynnikiem dynamizującym wzrostem PKB w II kw. był także eksport netto, co było sygnalizowane wcześniej przez wysoką dynamikę produkcji w działach eksportowych polskiego przetwórstwa. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2021 r. PKB zwiększy się o 5,3 proc. wobec spadku o 2,7 proc. w 2020 r." - przewidują ekonomiści Credit Agricole.

GUS w piątek opublikował też dane o inflacji w lipcu. Według urzędu statystycznego, była ona taka sama jak ta wskazana we wstępnym szacunku i wyniosła 5 proc.

Ekonomiści Credit Agricole zwrócili uwagę, że na wzrost inflacji wpłynęła m.in. wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (3,1 proc. rdr w lipcu wobec 2,0 proc. w czerwcu), mocny wzrost cen paliw (30,0 proc. rdr w lipcu wobec 27,3 proc. w czerwcu), a także rosnące ceny energii (5,3 proc. rdr w lipcu wobec 4,4 proc. w czerwcu) wynikające z wyższej dynamiki cen gazu (efekt niskiej bazy sprzed roku).

"Do wzrostu inflacji przyczyniła się również inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w lipcu do 3,7 proc. rdr wobec 3,5 proc. w czerwcu, co było związane z wyższą dynamiką cen w kategoriach: +wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego+ (efekt rosnących cen mebli), +rekreacja i kultura+ (głównie za sprawą silnego wzrostu cen turystyki zorganizowanej za granicą), +transport, z wyłączeniem paliw+ (efekt wyższych cen usług transportowych), +restauracje i hotele+ oraz +zdrowie+ (głównie ze względu na rosnące ceny wyrobów farmaceutycznych)" - ocenili ekonomiści Credit Agricole.

Stwierdzili oni, że inflacja bazowa nie obniża się mimo silnych efektów wysokiej bazy związanych z falą podwyżek covidowych w pierwszej fazie pandemii. Struktura danych o inflacji bazowej wskazuje, że wynika to z realizacji odłożonego popytu w zamrożonych w poprzednich miesiącach sektorach gospodarki, który w warunkach ograniczeń podażowych ma proinflacyjny charakter. Szczególnie silnie efekt ten widoczny jest w kategoriach "rekreacja i kultura" oraz "restauracje i hotele".

"Struktura dzisiejszych danych wskazuje na istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza inflacji w 2021 r. (4,1 proc. r/r wobec 3,4 proc. w 2020 r.). Dostrzegamy wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na niesprzyjające warunki agrometeorologiczne (fala upałów, deszczowa pogoda podczas żniw) ścieżka cen żywności ukształtuje się powyżej naszych oczekiwań. Z uwagi na wzrost światowych cen ropy naftowej widzimy również ryzyko w górę dla naszej ścieżki cen nośników energii i paliw. Z kolei ze względu na opisany wyżej proinflacyjny efekt realizacji odłożonego popytu w części kategorii inflacji bazowej uważamy, że jej spadek może być słabszy od naszych oczekiwań" - uznali ekonomiści CA.

W ocenie analityków dane o inflacji i PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

