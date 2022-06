Credit Suisse dostał wyrok za pranie pieniędzy z handlu kokainą

Bank Credit Suisse został skazany przez szwajcarski Federalny Sąd Karny w sprawie o pranie brudnych pieniędzy. Drugi co do wielkości bank w Szwajcarii nie dość, że nie zapobiegał praniu pieniędzy przez bułgarski gang handlujący kokainą, to nawet miał do tego nakłaniać.

Szwajcarski sąd orzekł 27 czerwca, że Credit Suisse ma zapłacić grzywnę w wysokości ponad 2 mln dol. za niezapobieganie praniu pieniędzy przez bułgarską organizacją przestępczą półtorej dekady temu. Sąd nakazał konfiskatę depozytów o wartości ponad 12 mln dol. Bank, który według sądu zachęcał do prania pieniędzy, zagrożony jest również konfiskatą ponad 19 mln dol.

Credit Suisse z siedzibą w Zurychu, drugi co do wielkości bank w Szwajcarii po UBS, zapowiedział, że odwoła się od decyzji.

Były pracownik Credit Suisse, który - według prokuratorów - ochronił 19 mln dol. przed kontrolą sądów, został uznany za winnego, chociaż grzywna i 20-miesięczny wyrok zostały zawieszone. Prokuratorzy stwierdzili, że pomagał on w realizacji transakcji między lipcem 2007 roku a grudniem 2008 roku, "pomimo konkretnych wskazówek co do przestępczego pochodzenia funduszy".

Dwóch obywateli Bułgarii zostało również uznanych za winnych udziału w organizacji przestępczej i pranie pieniędzy w okresie od maja 2005 roku do stycznia 2009 roku.

Sądy stwierdziły, że zawiesiły wyroki i grzywny dla niektórych osób częściowo ze względu na upływ czasu w stosunku do okresu, w którym popełniane były przestępstwa.

W akcie oskarżenia biuro szwajcarskiego prokuratora generalnego stwierdziło, że najlepsi sportowcy w Bułgarii po upadku komunizmu "zwrócili się w stronę innych źródeł dochodu, a wielu zapaśników otrzymało propozycje od klanów mafijnych". Jeden z zapaśników zamierzał "zarobić na handlu tonami kokainy transportowanymi z Ameryki Południowej do Europy drogą powietrzną i morską, a następnie miał prać zyski z przestępstw" - donosi serwis whio.com.

Wpływy ze sprzedaży narkotyków, często w banknotach o małych nominałach, trafiały na rachunki szwajcarskiego banku od 2004 do co najmniej 2007 roku i były wykorzystywane do zakupu nieruchomości w Bułgarii i Szwajcarii.

Credit Suisse uruchomił nową strategię pod koniec ubiegłego roku po tym, jak seria niepowodzeń nadszarpnęła jego reputację. Bank odnotował stratę w czwartym kwartale 2021 r. w wysokości 2 mld franków szwajcarskich (2,2 mld dol.).

