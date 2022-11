Credit Suisse zapowiada ogromne straty. Uratuje się przed bankructwem?

Pogrążony w kryzysie Credit Suisse zapowiada na czwarty kwartał stratę w wysokości 1,5 mld franków. Bank chce ratować się przed bankructwem i zapowiedział restrukturyzację. W czwartek (24 listopada) poda warunki nowej emisji akcji, która ma mu dać 4 mld franków szwajcarskich.

Na koniec trzeciego kwartału bank Credit Suisse zanotował odpływ ok. 6 proc. zarządzanych aktywów. Ten trend miał się utrzymać na wysokim poziomie także w dwóch pierwszych tygodniach października, a potem nieco osłabł. Niższe depozyty i odpływ zarządzanych aktywów to część czynników, które mają doprowadzić do straty w dziale zarządzania majątkiem. Bank stracił także 75 mln franków szwajcarskich w związku ze sprzedażą swoich udziałów w brytyjskiej platformie technologicznej Allfunds.

Bank spodziewa się, że w sumie strata przed opodatkowaniem może wynieść 1,5 mld franków szwajcarskich (1,6 mld dolarów).

Po ogłoszeniu straty ponad 4 mld franków szwajcarskich w trzecim kwartale i obniżce wartości akcji o 18 proc. bank zapowiedział wprowadzenie szeregu środków naprawczych, m.in. zwolnienia 5 proc. pracowników (9 000 ludzi), likwidację banku inwestycyjnego i sprzedaż toksycznych aktywów. Mają one spowodować zmniejszenie kosztów o 15 proc. (2,5 mld franków szwajcarskich) do 2025 roku. W przyszłym roku bank chce obniżyć koszty o 1,2 mld franków szwajcarskich.

Bank chce także wyemitować nowe akcje w dwóch transzach. W sumie mają mu dać wpływy brutto w wysokości ok. 4 mld franków szwajcarskich. Ostateczne warunki oferty praw mają zostać ogłoszone jutro, 24 listopada.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl