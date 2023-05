Creotech ze stratą i nową umową

Może nie jest to kosmiczna strata, ale wyniki mówią same za siebie – spółka Creotech Instruments na działalności operacyjnej w pierwszym kwartale straciła ponad 2 mln złotych. I podpisała obiecującą umowę dotyczącą kampanii startowej dla satelity EagleEye za ponad 600 tys. euro.

Zarząd Creotech Instruments podpisał właśnie umowę z niemiecką spółką Exolaunch GmbH, zapewniającą pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej dla satelity EagleEye. Satelita uzyska gotowość do przekazania do integracji z rakietą do końca tego roku, a sam start rakiety przewidziany jest na 2024 rok.

Rakietą wynoszącą będzie SpaceX, czyli Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation. Wartość tej umowy – jak podała spółka w komunikacie – to ponad 640 tys. euro.

Creotech rozwija kosmiczny projekt współfinansowany ze środków publicznych

Creotech Instruments od 2020 roku pracuje nad projektem 50-kilogramowego satelity obserwacyjnego EagleEye w oparciu o autorską platformę HyperSat. Projekt jest rozwijany w ramach programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Bez wątpienia umowa wpłynie dodatnio na wyniki spółki, która opublikowała podsumowanie pierwszego kwartału. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów w okresie od początku stycznia do końca marca tego roku sięgnęły 6,1 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, gdy było to 5,6 mln zł. Wzrosły też przychody spółki z tytułu dotacji – z 2,6 mln zł rok temu, do 4,2 mln zł w pierwszym kwartale 2023 r.

Mimo wyższych przychodów Creotech Instruments odniósł stratę z działalności operacyjnej na poziomie 2,3 mln zł, rok temu było to 0,03 mln zł. Natomiast strata netto w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. to 2 mln zł, a rok temu strata wyniosła 0,04 mln zł.

Creotech Instruments zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą podsystemów i systemów wykorzystywanych w przemyśle kosmicznych, w tym satelitów, ale też projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą podsystemów i systemów do zarządzania operacjami dronowymi oraz do generowania, przetwarzania lub udostępniania danych satelitarnych i dronowych.

Spółka prowadzi działalność nie tylko w sektorze kosmicznym

Do tego istotne w działalności spółki są też kwestie dotyczące m.in. projektowania, produkcji oraz sprzedaży podsystemów i systemów wykorzystywanych w komputerach kwantowych, kryptografii kwantowej, systemach synchronizacji czasu oraz wykorzystywanych w działalności naukowej. Creotech wytwarza również elektronikę przemysłową.

Zaledwie tydzień temu spółka podała, że podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę o wartości 6,5 mln zł brutto na projekt "Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi".

Największymi udziałowcami Creotech są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - 13,68 proc., Grzegorz Brona - 12,18 proc., Paweł Kasprowicz - 12,18 proc., Katarzyna Kubrak - 12,18 proc., PTE Allianz Polska S.A. - 9,89 proc. oraz Grzegorz Kasprowicz - 9,66 proc.

