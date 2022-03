Crido: rząd uwzględnił propozycje środowiska biznesowego

Nowe rozwiązania podatkowe to dobre decyzje, uwzględniają propozycje środowiska biznesowego z jesieni 2021 r. Szkoda, że straciliśmy pół roku i brakuje stabilności prawa - ocenił w komentarzu dla PAP partner w firmie Crido, doradca podatkowy Michał Wodnicki.

To dobre decyzje. Szkoda, że straciliśmy pół roku - ocenił zmiany podatkowe zaproponowane przez rząd w czwartek Michał Wodnicki, partner w firmie Crido.

"Już jesienią 2021 r. alarmowaliśmy, że niektóre rozwiązania proponowane w Polskim Ładzie są nie do przeforsowania i rząd się teraz z tego wycofuje. Cieszy to, że uwzględniono obecnie nasze propozycje i przywrócono odliczalność składki zdrowotnej, możliwość rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi" - stwierdził ekspert.

Dodał, że dobrym rozwiązaniem jest też to, że osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu będą mogły skorzystać z preferencji podatkowych u różnych pracodawców a nie tylko u jednego.

Zdaniem Wodnickiego dokładniejszego sprawdzenia wpływu na sytuację podatników wymaga kwestia obniżenia stawki podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja ulgi podatkowej dla klasy średniej.

"Biorąc pod uwagę stabilność prawa, to stwierdzam, że jej nie ma. Księgowi będą musieli od nowa uczyć się zasad rozliczania. Tym razem jednak będą mieli na to więcej czasu niż w styczniu, kiedy wprowadzano Polski Ład, bo nie kilka dni, ale dwa-trzy miesiące. O takie vacatio legis postulowaliśmy jesienią w przypadku Polskiego Ładu" - przypomniał doradca podatkowy.

Wodnicki zaznaczył również, że z dokładniejszą oceną proponowanych przez rząd rozwiązań trzeba poczekać, aż zaprezentowane zostaną szczegóły.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Ponadto zamiany zakładają zlikwidowanie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym (do kwoty 8,7 tys. zł), ryczałcie i karcie podatkowej. Premier zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł pozostanie bez zmian.

Jak zapowiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń, proponowane zmiany w podatkach trafią do konsultacji społecznych. Zmiany podatkowe - według planów resortu - mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.

