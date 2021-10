Crowdway ma nowy zarząd i rade nadzorczą. Firma czeka na ECSP

Marcel Rowiński i Tomasz Kowcun zostali powołani do zarządu firmy crowinvestingowej Crowdway, w radzie nadzorczej zasiądą Jakub Niestrój, dotychczasowy prezes, oraz Paweł Komar, przewodniczący rady nadzorczej Vortune Equity Group, właściciela platformy.

- Najbliższe trzy lata to czas nowych regulacji i jeszcze większej profesjonalizacji tego rynku. Crowdway jako lider będzie wyznaczał standardy, będąc pionierem implementacji wytycznych polskiego i europejskiego regulatora. Jestem przekonany, że spółka wypracuje bardzo silną pozycję na europejskim rynku. Opracowana strategia to jej największa przewaga konkurencyjna - mówi Paweł Komar.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (ECSP), które wejdzie w życie już 10 listopada 2021, ma zwiększyć możliwości dla emitentów oraz wprowadzić zasady mające na celu lepszą ochronę inwestorów. Rozporządzenie ECSP określa jednolite wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, organizacji dostawców usług finansowania społecznościowego, udzielania im zezwoleń oraz nadzoru nad nimi. Rozporządzenie ECSP wprowadza również jasne przepisy dotyczące warunków, jakie muszą spełniać komunikaty marketingowe projektów finansowanych za pomocą crowdfundingu.Platforma Crowdway.pl zaczęła działalność w 2016 roku, a w 2018 jej prezesem i udziałowcem został Jakub Niestrój. Od tego czasu platforma wypromowała ponad 30 emisji i jako pierwsza w Polsce uzyskała wynik 70 mln zł pozyskanych łącznie przez emitentów. W 2020 roku spółka została wniesiona do holdingu Vortune Equity Group, w skład którego wchodzi m.in. QValue, czyli największy niezależny AFI z 1 mld aktywów.