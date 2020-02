CSIOZ: lekarze wystawili już 106 mln e-recept

Od początku uruchomienia e-recepty, czyli od maja 2018 r., wystawiono ich ponad 106 mln – poinformowało w poniedziałek w komunikacie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dziennie lekarze wystawiają średnio ok. 2 mln e-recept.

Od 8 stycznia tego roku wystawianie recept w postaci elektronicznej jest obowiązkowe. Te papierowe mogą być wydawane w określonych przypadkach. Od maja do września 2018 r. trwał pilotaż systemu.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podało, że w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania e-recept (od 8 stycznia do 7 lutego 2020) wystawiono ich ponad 40 mln, z czego zrealizowano już ponad 70 proc. Najwięcej e-recept wystawiono pacjentom w wieku między 60 a 73 lata. Najstarszy pacjent miał 111 lat. Najczęściej wypisywane są recepty na leki na nadciśnienie tętnicze.

"E-recepty to już codzienność w polskich gabinetach. Najważniejszą korzyścią z e-recepty, oprócz ułatwień dla pacjentów i lekarzy, jest wiedza dotycząca farmakoterapii, która w przyszłości przełoży się na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa i stopniowe zwiększanie nacisku na profilaktykę oraz leczenie pacjentów we wczesnych stadiach chorób. W Estonii, która jest liderem cyfryzacji, już teraz dane pozyskane dzięki e-recepcie pomagają lekarzom w ocenie, który pacjent wymaga częstszych konsultacji lekarskich lub hospitalizacji. Cieszy nas również to, że jak pokazują statystyki, seniorzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości i dziś są grupą, która otrzymuje i realizuje najwięcej e-recept" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaznaczyło, że nie potwierdziły się obawy odnośnie problemów z wystawianiem e-recept przez starszych lekarzy.

"W pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pracownicy medyczni (lekarz, pielęgniarka, położna) w wieku 50 lat i więcej wystawili ponad 65 proc. wszystkich e-recept, z czego personel 60 plus ponad 30 proc. Najstarsi lekarze - w wieku 80-97 lat - wystawili w tym czasie ponad 270 tys. e-recept" - podano.

Przypomniano też, że pacjenci mogą otrzymać e-receptę w postaci wydruku informacyjnego - wówczas nie trzeba mieć telefonu czy komputera. Wydruk informacyjnym, oprócz danych, które do tej pory znajdowały się na recepcie papierowej (nazwa leku i dawkowanie), zawiera także kod e-recepty, który umożliwia zidentyfikowanie jej w systemie i wydanie leku.

Pacjenci mogą też dostać SMS-a lub e-maila z wystawioną e-receptą, który wystarczy okazać w aptece (w przypadku SMS-a wraz z numerem PESEL), aby otrzymać lek. Aby otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem konieczne jest zalogowanie się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, dostępne pod adresem pacjent.gov.pl.