CSIRT KNF ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Allegro

Uwaga na fałszywe SMS-y, w których oszuści podszywają się pod Allegro - ostrzegł w poniedziałek w mediach społecznościowych zespół cyberbezpieczeństwa polskiego sektora finansowego - CSIRT KNF.

"Kolejna seria fałszywych SMS-ów! Tym razem oszuści podszywają się pod Grupę Allegro" - ostrzega na Twitterze CSIRT KNF.

"W treści wiadomości informują o braku spłaty należności. Wejście w link prowadzi do fałszywej bramki płatności. Bądźcie czujni - to nowy wariant oszustwa" - czytamy we wtorkowym wpisie.

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

