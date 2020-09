Cudzoziemcy mniej wydają w Polsce. Koronawirus zastopował ruch graniczny

O 40 proc. spadła liczba przekroczeń granicy Polski w pierwszym półroczy 2020 r, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Zdecydowanie najwięcej pieniędzy „zostawili” w naszym kraju cudzoziemcy, którzy do Polski wjechali zachodnią granicą. Najwięcej cudzoziemców objętych badaniem dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy.

Co kupują Polacy za granicą, a co cudzoziemcy w Polsce?

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (62,3 proc.), następnie z Czechami (11,4 proc.), Słowacją (10,1 proc.), Ukrainą (6,9 proc.), Litwą (6,3 proc.), Białorusią (2,9 proc.) i Rosją (0,1 proc.).Wśród cudzoziemców przekraczających granicę Polski najwięcej wydali Niemcy (2 mld zł), następnie Czesi (363 mln zł), Słowacy (320 mln zł), a dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (220 mln zł). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przeliczeniu na wydatki na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy. Na zakupy przeznaczali średnio 693 zł, podczas gdy Niemcy zaledwie 401 zł, a Czesi 241 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku średnie wydatki Ukraińców na osobę spadły prawie o 100 zł.- Znaczna część Ukraińców zatrudnionych jest w Polsce na rynku pracy tymczasowej, a ten, zwłaszcza w początkowej fazie zamrożenia gospodarki, zanotował spory spadek zapotrzebowania na dodatkowy personel. Strach przed utratą zatrudnienia spowodował, jak wynika z szacunków NBP, że w pierwszych tygodniach panowania epidemii koronawirusa Polskę opuściło nawet 200 tys. pracowników z Ukrainy. To oczywiście odbiło się nie tylko na pracodawcach, którzy nadal potrzebowali kadry ze Wschodu, a chodzi tu głównie o logistykę czy produkcję, ale też na naszej gospodarce. Obywatele Ukrainy od czterech lat co roku zostawiali w Polsce ponad 7 mld zł. Teraz notujemy znaczące spadki. Ukraińcy zostawią w portfelach polskich przedsiębiorców zdecydowanie mniejsze kwoty, co z pewnością będzie odczuwalne – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (59,4 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski), następnie z Czechami (24,2 proc.), Słowacją (12,5 proc.), Litwą (3,3 proc.), Białorusią (0,3 proc.), Ukrainą (0,2 proc.) i Rosją (0,1 proc.).Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 82,4 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 12,9 proc. a na pozostałe wydatki (usługi) – 4,6 proc.Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (66,6 proc.) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 8,1 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe – 7,1 proc.Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 58,7 proc. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały żywność i napoje bezalkoholowe – 13,9 proc. oraz pozostałe wydatki (usługi) – 10,1 proc. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę towary nieżywnościowe stanowiły 44,4 proc., pozostałe wydatki (usługi) – 34,8 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 15,7 proc. swoich wydatków.Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.Najwięcej cudzoziemców objętych badaniem dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, przy czym w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski było to 29,7 proc. przekraczających (42,7 proc. cudzoziemców dokonywało zakupów w pasie powyżej 100 km od granicy zewnętrznej UE), natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 88,6 proc. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 81,9 proc. przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej – 67 proc.