CUPT: projekty dot. trasy S1 i linii towarowych w woj. śląskim z unijnymi dotacjami

Umowy na unijne dofinansowanie: remontów odcinków towarowych linii kolejowych w woj. śląskim, budowy odcinka drogi ekspresowej w tym samym regionie, a także projektu edukacyjnego Kampania Kolejowe ABC - podpisali w piątek przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Chodzi o realizowany przez PKP PLK projekt "Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka", prowadzoną przez GDDKiA "Budowę drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza" oraz "Kampanię Kolejowe ABC II" Urzędu Transportu Kolejowego.

Łączna wartość ich dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 475 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wskazał podczas zdalnej uroczystości podpisania umów, że dofinansowywane projekty kolejowy i drogowy mają kluczowe znaczenie dla spójności i dostępności komunikacyjnej woj. śląskiego. "Ale to są też bardzo istotne projekty transgraniczne - znajdują się w sieci TEN-T, czyli sieci bardzo istotnej z punktu widzenia rozwoju dróg i kolei europejskich" - zaznaczył.

"To dobra okazja, by podkreślić sprawczość i sprawność w realizowaniu przez GDDKiA i PKP PLK inwestycji zawartych w sieci TEN-T. Chcemy, aby 99 proc. sieci TEN-T bazowej w 2025 r., jeżeli chodzi o polskie drogi zostało zrealizowane (…), a także jeśli chodzi o sieć kolejową - znaczna część infrastruktury kolejowej będzie w 2025 r. zmodernizowana" - mówił Weber.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w kontekście nowej europejskiej perspektywy finansowej ocenił, że środki w niej m.in. na infrastrukturę kolejową będą niemałe. "Prosiłbym o mobilizację po stronie wykonawczej, aby dało się te środki wykorzystać, aby przerobić wszystkie możliwości, jakie daje pula tych środków" - zaapelował.

Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych dotyczy fragmentów połączeń ważnych dla ruchu towarowego w woj. śląskim: przede wszystkim linii z Bytomia do Gliwic oraz między posterunkiem Dorota na pograniczu Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa przez Sosnowiec Jęzor i Mysłowice do Mysłowic Brzezinki na linii wiodącej w kierunku Oświęcimia.

Wartą ponad 315 mln zł brutto umowę na rewitalizację (w trybie projektuj i buduj) odcinków Bytom - Zabrze Biskupice - Maciejów oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka PLK podpisały z firmą PORR w styczniu 2019 r.

Zasadnicze prace na szlaku Bytom - Zabrze Biskupice - Maciejów obejmują łącznie ok. 11,9 km linii kolejowych, a prace na odcinku Dorota - Mysłowice Brzezinka - ok. 15,5 km. W połowie br. zarządca kolejowej infrastruktury informował o rozpoczęciu - po okresie projektowania - robót w terenie na odcinku Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2022 r.

Roboty te zostały zamówione w przetargu obejmującym też połączenie Chorzów Stary - Mysłowice; tamta część ze względu na zbyt drogie oferty została jednak unieważniona i ostatecznie z tego zakresu realizowane są krótkie odcinki w rejonie posterunków Szabelnia i Stawiska oraz przebudowa stacji Katowice Szopienice Płn. (od września br., za 119 mln zł brutto - do 2023 r.).

Ogółem wartość tego unijnego projektu wynosi 488,1 mln zł, wydatki kwalifikowane 301,7 mln zł, a przyznane PLK dofinansowanie - 256,5 mln zł.

Projekt GDDKiA to zakontraktowana już przebudowa liczącego ok. 7 km odcinka drogi krajowej nr 1 między Podwarpiem (węzeł m.in. z drogą krajową nr 86) , a Dąbrową Górniczą do standardu trasy ekspresowej. Odcinek, położony w większości w granicach Dąbrowy Górniczej, jest fragmentem tzw. wschodniej obwodnicy GOP.

Dotąd trasa miała tam standard dwujezdniowy, z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Obowiązują liczne ograniczenia prędkości, nawet do 50 km/h. Nawierzchnia jest zniszczona. Umowę na ten kolejny fragment S1 w woj. śląskim Dyrekcja podpisała we wrześniu br. Warte 282,1 mln zł brutto prace do 2022 r. wykonuje Budimex.

Całkowita wartość tego projektu POIiŚ wynosi według GDDKiA 302,5 mln zł, koszty kwalifikowane 198,1 mln zł, a dofinansowanie - 168,4 mln zł.

Prowadzony przez Urząd Transportu Kolejowego projekt "Kampania Kolejowe ABC II" to druga odsłona zainaugurowanego w wiosną 2018 r. ogólnopolskiego cyklu zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zajęcia prowadzone są szczególnie na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych lub gdzie ludzie mimo zakazu przechodzą przez tory.

W ślad za zajęciami przygotowano m.in. spoty telewizyjne, publikacje w mediach społecznościowych, pikniki, gry, a także specjalna internetowa platforma edukacyjna z publikacjami na ten temat - kolejoweabc.pl. Projekt Kolejowe ABC jest realizowany w latach 2017-2021 r.

Wartość całkowita pierwszej części projektu Kolejowe ABC wynosiła 27,6 mln zł, a wartość dofinansowania z POIiŚ: blisko 23, 5 mln zł. Wartość drugiego etapu Kolejowego ABC to 60 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 51 mln zł.