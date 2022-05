Ćwikiewicz: w funduszach PFR Ventures nie ma inwestorów z Rosji

W funduszach powiązanych z PFR Ventures nie ma problematycznych inwestorów z Rosji – powiedział PAP prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. Podkreślił, że wszystkie osoby i podmioty, które chcą inwestować, podlegają procedurze weryfikacyjnej.

"Wszyscy z ponad 300 inwestorów, którzy wchodzą do naszych funduszy VC, poddawani są badaniu, podczas którego sprawdza się nie tylko ich wiarygodność finansową, ale również reputację" - zaznaczył prezes PFR Ventures.

Maciej Ćwikiewicz podkreślił, że proces weryfikacji nigdy nie jest w 100 proc. szczelny, ale ten stosowany w PFR Ventures powinien eliminować ok. 98-99 proc. niepożądanych przypadków. Ponadto - jak zaznaczył - żeby wpuścić nowego inwestora do funduszu, pozostali jego uczestnicy muszą się na to zgodzić. To sprawia, że nie jest możliwe włączenie do wehikułu inwestycyjnego osoby, która nie przejdzie weryfikacji.

Pytany, jak taka procedura weryfikacyjna wygląda, prezes PFR Ventures powiedział, że m.in sprawdza się, czy potencjalny inwestor nie figuruje na listach sankcyjnych, przegląda się historię jego działalności biznesowej, życiorys, a także publikacje prasowe na jego temat.

"Ta kwestia jest istotna, ponieważ negatywny wizerunek inwestora może wpłynąć na pogorszenie wizerunku PFR Ventures, a co za tym idzie - utrudni nam dalsze inwestowanie" - wyjaśnił Ćwikiewicz.

Jak dodał, zgodnie z jego wiedzą w funduszach powiązanych z PFR Ventures nie ma inwestorów z Rosji, którzy znajdują się na międzynarodowych listach sankcyjnych.

"Historycznie nigdy nie mieliśmy w konkursach i naborach zbyt wielu inwestorów z Rosji czy Białorusi, między innymi dlatego, że mają oni bardzo małe zaufanie do zewnętrznych podmiotów zarządzających ich kapitałem, sami chcą decydować o tym, w co ulokowane zostaną ich pieniądze" - wskazał Maciej Ćwikiewicz.

W ocenie prezesa PFR Ventures ten brak zaufania jest efektem ekosystemu, w jakim funkcjonowali i funkcjonują rosyjscy i białoruscy inwestorzy. Przypomniał też, że wejście do funduszu wiąże się obowiązkiem systematycznych wpłat przez długie lata, a oni - jak określił - "tego nie lubią".

"W sumie mieliśmy tylko kilka sytuacji, gdzie kandydat na inwestora pochodził z Rosji czy Białorusi" - wskazał. Dodał, że jednym z nich była osoba z istotną historią zawodową w radzieckim wojsku, oraz inna, która "dorobiła się majątku w sposób nie do końca jasny. Nie zgodziliśmy się na udział tych osób w funduszu" - podkreślił.

Ćwikiewicz zaznaczył, że wspomniane decyzje miały miejsce przed wojną w Ukrainie i nie były kwestią kraju pochodzenia tylko obowiązujących od lat kryteriów weryfikacyjnych.

Zapytany, czy wojna w Ukrainie wpływa na zmniejszenie zainteresowania inwestorów, w tym międzynarodowych funduszy venture capital, inwestycjami w polskie spółki, Ćwikiewicz powiedział, że takiego trendu nie widzi.

"Wręcz przeciwnie, zniesienie ograniczeń pandemicznych sprawia, że wielu z zarządzających tymi funduszami zapowiada przyjazd do Polski, żeby sprawdzić, jak faktycznie wygląda u nas sytuacja" - wskazał.

Prezes PFR Ventures dodał, że fundusze mają zakaz inwestowania w spółki związane z branżą zbrojeniową.

Ćwikiewicz przypomniał, że pierwszy kwartał 2022 roku był rekordowy, jeśli chodzi o polski rynek venture capital. Od stycznia do końca marca 2022 przeprowadzono 98 transakcji; zaangażowanych w nie było 101 funduszy, które dostarczyły do innowacyjnych polskich spółek ponad 1,1 mld zł.

Z danych PFR Ventures wynika, że jest to najmocniejsze otwarcie roku w historii VC. Dla porównania: w 2020 roku w pierwszych trzech miesiącach zainwestowano 249 mln zł, co odpowiadało za około 12 proc. wartości całego finansowania, a w ubiegłym roku - 243 mln zł (6,7 proc.).

W raporcie PFR Ventures napisano, że 43 proc. zainwestowanych w pierwszym kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w wartości transakcji wyniósł 53 proc. Jak zaznaczono, 86 z 98 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. 85 transakcji przeprowadziły polskie zespoły.

"Warte odnotowania jest również zaangażowanie PKN Orlen, który uruchomił największy (pod względem kapitalizacji) polski fundusz typu corporate venture capital. Według zapowiedzi zainwestuje on ponad 450 mln zł" - wskazano w opracowaniu.

