Cyberatak. Realne zagrożenie, przed którym firmy mogą się ubezpieczyć

Od półtora roku dochodzi do coraz większej liczby cyberataków. W trakcie pandemii wielu przedsiębiorców przeszło na pracę zdalną, a to wiąże się ze znacznie częstszym wykorzystywaniem komputerów służbowych w domu – często za pośrednictwem niezabezpieczonych połączeń. Około 90 proc. ataków na infrastrukturę IT zaczyna się od zwykłego maila. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą omijania zabezpieczeń jest wykorzystanie ludzkiej nieuwagi. 24 proc. administratorów IT odnotowało w swojej firmie wyciek danych, z czego 2/3 przypadków było spowodowanych z winy użytkownika.

Ubezpieczenie Cyber risks

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Straty z tytułu przerwy w działalności wywołanej incydentem naruszenia bezpieczeństwa danych.

Koszty reakcji na incydent bezpieczeństwa, w tym koszty notyfikacji osób poszkodowanych.

Koszty odtworzenia danych i oprogramowania, w tym koszty ponownego zakupu licencji.

Kary administracyjne w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Wsparcie informatyki śledczej.

Koszty naprawy wizerunku.

Koszty poniesione na skutek otrzymania groźby usunięcia danych, zablokowania do nich dostępu lub ich ujawnienia.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych treściami publikowanymi w Internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Kradzież środków pieniężnych w wyniku naruszenia bezpieczeństwa systemu.

Świadczenia odszkodowawcze lub kary umowne za naruszenie standardów bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS).

Wyciek danych

Ransomware

Podmieniona faktura

Kradzież laptopa

Cyfrowe przyspieszenie

To tylko przykładowe koszty, z których zapłatą będzie musiał zmierzyć się klient samodzielnie, jeśli zawczasu nie zainteresuje się ubezpieczeniem cybernetycznym. Koszt polisy ubezpieczeniowej jest niewspółmiernie niższy od ewentualnych skutków ataków komputerowych, które obecnie są coraz częstsze, bardziej wyrafinowane i trudne do zapobieżenia bez kosztownych inwestycji w bezpieczeństwo IT – zaznacza Tomasz Dolata.Jak podkreśla Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB, nie istnieją rozwiązania techniczne dające 100-proc. bezpieczeństwo.- Dlatego właśnie należy przygotować organizację na paraliż spowodowany np. atakiem hackerskim lub konsekwencje wycieku i zniszczenia danych. Ubezpieczenie Cyber, obok procedur oraz zabezpieczeń IT, jest podstawowym filarem bezpieczeństwa. Stanowi ich uzupełnienie i wchodzi do gry, gdy konieczna jest błyskawiczna reakcja na utratę danych i przerwanie działalności spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania – wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Łukasz Górny. - Polisa chroni cyfrowy obszar działalności i zapewnia wsparcie specjalistów IT, PR oraz prawników. Dodatkowo pokrywa koszty przywrócenia i naprawy systemów informatycznych, straty wynikające z przestoju, a także odszkodowania i kary za m.in. wyciek danych osobowych - wymienia.Jak zaznacza, dzięki pomocy assistance ubezpieczony otrzymuje niezwłoczną pomoc, a ubezpieczyciel koordynuje i opłaca koszty działań ekspertów z zakresu informatyki śledczej, obrony prawnej oraz public relations. Zakres ubezpieczenia to:Kara za naruszenie przepisów RODO może wynieść nawet 20 mln euro lub 4 proc. globalnego przychodu firmy. Ubezpieczenie Cyber Risks uwzględnia różne rodzaje ryzyka cybernetycznego:W trakcie migracji danych do nowego systemu pozostawiono kopię bezpieczeństwa na niezabezpieczonym serwerze www. Na skutek powyższego błędu udostępniono dane kilkudziesięciu tysięcy klientów, zawierające takie pola jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, adres e-mail, hasz hasła.Ubezpieczenie cyber pokrywa: koszty reakcji, koszty obrony w postępowaniu urzędowym, karę administracyjną, koszty naprawy wizerunku.Pracownik firmy produkcyjnej otworzył fakturę załączoną do e-maila, ściągając tym samym złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane i wymuszające okup za ich przywrócenie. Ransomware uniemożliwił dostęp do danych na serwerach w całej firmie, ograniczając przez to produkcję i realizację zamówień.Ubezpieczenie cyber pokrywa: koszty informatyki śledczej i odtworzenia danych, straty finansowe wynikające z ograniczenia sprzedaży, koszty okupu.Po uzyskaniu dostępu do skrzynki pocztowej pracownika haker uzyskał m.in. podgląd otrzymywanych przez firmę faktur. Następnie poczekał na dogodny moment i podmienił fakturę na zapłatę kolejnej raty, doprowadzając do wyłudzenia wartości faktury.Ubezpieczenie cyber pokrywa: wypłaconą omyłkowo kwotę oraz koszty informatyki śledczej.Na skutek kradzieży laptopa jednego z pracowników wyciekły dane osobowe, zawierające m.in. numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych, adresy czy numery telefonów. Wśród podjętych środków zaradczych organizacja zarekomendowała założenie kont w systemach informacji kredytowej i monitorowanie aktywności kredytowej.Ubezpieczenie cyber pokrywa: koszty reakcji, wypłaconego poszkodowanym odszkodowania, w tym poniesione przez nich koszty monitorowania aktywności kredytowej, a także koszty obrony w sprawach cywilnych i w postępowaniu urzędowym oraz kary administracyjne.- Pandemia spowodowała, że większość firm przechodzi na pracę zdalną. Działalność zaczyna przenosić się do świata cyfrowego. Dlatego już w zeszłym roku, niezwłocznie w odpowiedzi na lockdown, rozpoczęliśmy działania, które miały na celu szybkie i proste zabezpieczenie ryzyka ataków hakerskich czy wycieków danych. Umożliwiamy małym i średnim przedsiębiorstwom, mniejszym samorządom terytorialnym, firmom przetwarzającym określoną ilość danych, mieszczącą się w parametrach do przyjęcia przez ubezpieczyciela w ramach akceptacji ryzyka, uzyskać ofertę Cyber i po prostu szybko się ubezpieczyć w trudnym dla nich okresie, kiedy przechodzą na pracę zdalną, w związku z czym potencjalne ryzyka cybernetyczne są dla nich coraz większe – mówi Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB. - Co ważne, takie ubezpieczenie Cyber zapewnia całodobową likwidację szkód 7 dni w tygodniu – dodaje.- Cyfrowe przyspieszenie spowodowane pandemią COVID-19 sprawiło, że wypracowaliśmy dla nich szybką ścieżkę zakupu takiej polisy. Zapewnia ona sprawny i szybki proces przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Eksperci EIB przedstawiają propozycję w ciągu dwóch dni - z minimalną liczbą danych potrzebnych do analizy ryzyka, jednostronicową ankietą z kilkoma prostymi pytaniami, szerokim zakresem ochrony do 2 mln zł, niskimi udziałami własnymi i atrakcyjnymi składkami dzięki modelowi współpracy z EIB i wielkości naszej grupy. W razie potrzeby skorzystania z wyższych sum gwarancyjnych, równie szybko wypracujemy indywidualne rozwiązanie – informuje Łukasz Górny.Według badań rynkowych EIB, zainteresowanie cyberubezpieczeniami rosło dynamicznie już przed pandemią. W 2020 roku ryzyko cybernetyczne znajdowało się na pierwszym miejscu wśród zagrożeń, których najbardziej obawiali się menedżerowie zajmujący się ryzykiem. Ostatnie dane ubezpieczycieli pokazują, że z powodu masowej pracy zdalnej hakerzy stają się jeszcze bardziej aktywni, a 80 proc. ataków ransomware dotyczy właśnie osób pracujących w trybie home office.