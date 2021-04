Cyfrowa Polska: cyberbezpieczeństwo i aukcje kluczowe dla rozwoju 5G w Polsce

Nowelizacja Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla rozwoju sieci 5G w Polsce, podobnie jak przeprowadzenie aukcji częstotliwości - wynika z zakończonych wewnętrznych konsultacji branży cyfrowej ws. sieci 5G, zainicjowanych przez Związek Cyfrowa Polska.

W konsultacjach wzięły udział zaproszone przez Związek Cyfrowa Polska (ZCP) firmy z sektora cyfrowego i nowych technologii oraz instytucje zaangażowane w rozwój sieci 5G w Polsce. Ich celem - jak informuje ZCP we wtorkowym komunikacie - było opracowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska w związku z budową sieci łączności nowej generacji.

Z rozmów z uczestnikami konsultacji - według Cyfrowej Polski - wynika, że najważniejsze dla szybkiego postępu prac nad 5G w Polsce jest jak najszybsze przyjęcie noweli Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie aukcji. "To wyznaczy +warunki gry+ i pozwoli na rozpoczęcie wdrażania sieci 5G w Polsce. Z naszych rozmów wynika, że jest to perspektywa kilku najbliższych miesięcy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Według branży cyfrowej ważne jest również zapewnienie jasnych regulacji w zakresie kryteriów dostawcy sprzętu wysokiego ryzyka oraz - zgodnie z europejskimi wytycznymi zawartymi w dokumencie tzw. Toolbox 5G - pełnej dywersyfikacji dostawców komponentów do budowy sieci 5G. Bezpieczeństwo jest tym bardziej istotne, że łączność nowej generacji to ogromna szansa na rozwój polskiej gospodarki - oceniły firmy biorące udział w konsultacjach.

"Realne wdrożenie idei przemysłu 4.0, aktywne zaimplementowanie w polskiej gospodarce sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji produkcji, inteligentne zarządzanie miastami, rozwój e-usług, w tym e-zdrowia, to tylko początek długiej listy zastosowania potencjału sieci 5G" - wyliczył Kanownik.

We wnioskach z konsultacji ZCP wskazał, że sieć piątej generacji nie jest wyłącznie kolejną generacją technologii. W opinii przedstawicieli branży cyfrowej, istotne jest również działanie wspierające przedsiębiorców w budowaniu możliwości wykorzystania łączności 5G. We wnioskach wskazano, że powstanie 5G spowoduje powstanie nowego ekosystemu zarówno w warstwie technologicznej, jak i biznesowej. Według Kanownika "niezbędna jest edukacja w tym zakresie, skierowana zarówno do małego i średniego biznesu, do administracji, szczególnie samorządowej, ale również do konsumentów".

Różne aspekty wdrożenia sieci 5G należy upowszechnić w ośrodkach przemysłowych i strefach ekonomicznych, a testowanie możliwości nowej sieci zdaniem Cyfrowej Polski powinno trwać w najlepiej przygotowanych technologicznie i kadrowo ośrodkach przemysłowych i technologicznych na terenie całego kraju, potencjalnie również w ramach sieci i współpracy komercyjnej.

