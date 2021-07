Cyfrowa Polska: musimy unikać nadmiernego regulowania cyfrowej gospodarki

Musimy unikać nadmiernego regulowania cyfrowej gospodarki. Przepisy powinny być jasne i nie stwarzać żadnych wątpliwości dla podmiotów, których dotyczą, czyli biznesu i konsumentów - ocenił w środowym komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Związek Cyfrowa Polska to współorganizator konferencji "Digital Services Act and Digital Markets Act - importance for the Three Seas Initiative Countries", podczas której dyskutowano nt. projektowanych przez KE przepisów dla unijnego jednolitego rynku cyfrowego.

Legislacje Akt o usługach cyfrowych (DSA) i Akt o rynkach cyfrowych (DMA) mają regulować obowiązki i odpowiedzialność pośredników świadczących usługi cyfrowe w UE wobec użytkowników oraz zapewnić wyrównane szanse dla mniejszych graczy i "strażników dostępu" na rynku usług cyfrowych - przypomniano w komunikacie. Obecnie w sprawie regulacji prowadzone są konsultacje społeczne.

W opinii obecnej na konferencji wiceminister gospodarki i innowacji Litwy Jovity Neliupšiene, pandemia pokazała znaczenie cyfryzacji dla życia i całej gospodarki. "W sposób jasny ukazała, że regulacje na rzecz sprawiedliwej konkurencji i m.in. ochrony przed mową nienawiści w sieci są potrzebne" - stwierdziła Neliupšiene. Jak dodała, "niejasne środowisko prawne nie sprzyja wzrostowi gospodarki. Potrzebujemy jasności i przejrzystych zasad w świecie cyfrowym" - mówiła.

Jak podkreśliła wiceminister gospodarki i innowacji Litwy, dostawcy usług cyfrowych online mają realny wpływ na wybory obywateli. "Musimy wyrównać szanse na rynku, oferując jednolite, zunifikowane zasady dla wszystkich graczy" - oceniła.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik podczas konferencji wskazał, że "musimy unikać nadmiernego regulowania cyfrowej gospodarki". Jego zdaniem przepisy powinny być jasne i nie stwarzać żadnych wątpliwości dla podmiotów, których dotyczą, czyli biznesu i konsumentów.

Kanownik dodał, że "trzeba znaleźć równowagę nie tylko pomiędzy małymi i największymi graczami na rynku, obowiązkami i prawami platform oraz użytkowników, ale również wpływem na rynki wewnętrzne UE".

"Unikajmy nierównego obciążenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej" - zaapelował prezes ZCP.

Dyrektor związku sektora ICT na Litwie INFOBALT Mindaugas Ubartas ocenił, że "nie możemy pozwolić sobie na odpływ usług z UE". Jego zdaniem przepisy powinny skupić się na wsparciu dobrego biznesu, zamiast obciążać wszystkich graczy na rynku. "Nie ma co liczyć na wzrost start-upów w Europie, jeśli zespół prawników potrzebny będzie, aby uruchomić sklep online" - powiedział Ubartas.

Dyrektor Departamentu Polityki Cyfrowej KPRM Michał Pukaluk podczas konferencji wskazał, że celem DSA musi być wzmocnienie pozycji użytkownika wobec wielkich platform. Jego zdaniem DMA z kolei ma działać na rzecz zapewnienia możliwości konkurowania firm z sektora MŚP z większymi platformami i wyrównania szans na rynku.

Według Ubartasa, DSA i DMA wyrastają "z niezdolności Europy do zbudowania własnych, wielkich platform online".

"Powinniśmy zastanowić się, jak budować swoją konkurencyjność i pozycję na rynku usług cyfrowych" - powiedział. "Bez dużych platform, nasze małe przedsiębiorstwa i start-upy nie miałyby szans na wzrost, a usiłując regulacjami objąć wąskie grono największych podmiotów, paradoksalnie obciążamy również mniejszych graczy" - podkreślił dyrektor INFOBALT.

Pośpiech w tworzeniu przepisów nie jest wskazany, a powstające regulacje powinny być opracowywane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem głosu wszystkich zainteresowanych - stwierdzili uczestnicy debaty.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firmy z branży sektora cyfrowego i nowych technologii.

