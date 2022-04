Cyfrowa Polska: Od poniedziałku zmiana nadawania naziemnej telewizji w pięciu regionach

Zmiana nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w pięciu regionach kraju nastąpi od poniedziałku - przypomina Związek Cyfrowa Polska (ZCP).

"Od poniedziałku zmiana nadawania naziemnej telewizji cyfrowej aż w pięciu regionach kraju. Telewidzów czeka lepsza jakość obrazu i dźwięku" - informuje ZCP w komunikacie.

Oznacza to, że telewidzowie w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, niemal całym pomorskim i w północno-zachodniej części Mazowsza zyskają dostęp w swoich telewizorach do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem - hybrydowych usług i większej liczby programów.

"To za sprawą planowanego w poniedziałek uruchomienia w tych regionach nowego cyfrowego sygnału nadawania - DVB-T2/HEVC. Do jego odbioru trzeba mieć odpowiednio przystosowany odbiornik telewizyjny" - zaznacza Związek Cyfrowa Polska i przypomina o możliwości skorzystania z 250 zł rządowej dopłaty do zakupu nowego telewizora.

Cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik informuje, że standard DVB-T2/HEVC, pod warunkiem połączenia z internetem, umożliwia odbiorcom na dostęp do nowych funkcji tzw. telewizji hybrydowej, takich jak: zatrzymywanie trwającego programu na żądanie, udział w głosowaniach za pomocą pilota czy wyświetlanie dodatkowych informacji o aktorach występujących w emitowanej produkcji.

W Polsce proces przechodzenia na nowy standard nadawania odbywa się etapami. Finalnie ma on się zakończyć do końca czerwca.

Eksperci Cyfrowej Polski przygotowali specjalny poradnik dla konsumentów w związku z wejściem standardu DVB-T2. Ponadto, na stronie www.telewizjanaziemna.pl można sprawdzić, czy nasz model jest dostosowany do odbioru nowego standardu nadawania.

"Jeśli telewizor nie może odbierać sygnału DVB-T2/HEVC, jego właściciel powinien kupić nowy model lub specjalny dekoder" - wskazuje Kanownik i radzi, by wcześniej dobrze przemyśleć, który typ urządzenia wybrać.

Związek Cyfrowa Polska przypomina też, że każdy nowy sprzęt umożliwiający odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie objęty jest rządowym dofinansowaniem. W przypadku dekoderów jest to wsparcie do 100 zł, a decydujący się na zakup odbiornika telewizyjnego można otrzymać bon o wartości 250 zł.

Eksperci Cyfrowej Polski odsyłają na stronę www.gov.pl/CyfrowaTV, gdzie można złożyć wniosek online o przyznanie takiego rządowego dofinansowania. Można to również uczynić za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej.

Związek Cyfrowa Polska reprezentuje sektor cyfrowy i nowych technologii.