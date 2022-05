Cyfrowa Polska: smartfony czy terminalne płatnicze muszą spełniać unijne wymogi dostępności

Smarftony, komputery, terminale płatnicze czy usługi handlu elektronicznego i bankowości cyfrowej muszą spełniać unijne wymogi o dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – napisał w czwartek Związek Polska Cyfrowa.

Związek w liście do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił swoje uwagi do przygotowywanego projektu ustawy o dostępności, która swym zakresem obejmie część produktów i usług. Są to - jak napisano - m.in. smarftony, komputery, terminale płatnicze czy usługi handlu elektronicznego i bankowości cyfrowej.

W informacji napisano, że zapewnienie większej dostępności produktów i usług to główny cel Europejskiego Aktu o Dostępności (European Accessibility Act - EAA), jaki w 2019 r. przyjął Parlament i Rada Unii Europejskiej.

"EAA dotyczy sporego obszaru, bo reguluje zarówno oferty sektora prywatnego, jak i ma zastosowanie do zamówień sektora publicznego - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. Wyraził nadzieję, że przedstawione uwagi pozwolą wypracować najkorzystniejsze rozwiązania.

Wśród spisanych uwag znalazł się m.in. postulat maksymalnej harmonizacji polskiej ustawy z oryginalną treścią EAA. Napisano, że jak najbliższa oryginałowi treść przygotowywanych rozwiązań prawnych pozwoli wyeliminować rozbieżne wymogi dostępności w państwach członkowskich UE, a tym samym zagwarantować swobodny przepływ produktów i usług objętych regulacją.

Związek Cyfrowa Polska - jak czytamy - "zaapelował też o spójność w transpozycji wykazu produktów oraz o zagwarantowanie arbitrażu i mediacji pozapaństwowych jako rekomendowanych sposobów rozwiązywania sporów między konsumentami a dostawcami usług".

Zdaniem Kanownika podczas pracy nad polskimi regulacjami trzeba skupić się m.in. na jakości elementów ułatwiających dostęp do treści multimedialnych.

"W 2021 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło około 200 skarg na zbyt małą postać lektora języka migowego w programach telewizyjnych. Chcemy zadbać o to, aby oczekiwania osób z niepełnosprawnościami zostały spełnione w najwyższym możliwym stopniu, dlatego szczególnie zwracamy uwagę na zapisy dbające nie tylko o udostępnianie elementów dostępności, ale także o ich jakość" - wytłumaczył prezes Cyfrowej Polski.

Napisano, że Europejski Akt o Dostępności wszedł w życie 27 czerwca 2019 r. Wspomniane w nim produkty i usługi muszą być zgodne z dyrektywą w ramach polskiego systemu prawnego do 28 czerwca 2025 r.

