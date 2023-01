Cyfrowy pieniądz zamiast gotówki to okazja do zrobienia z nas niewolników

W ostatnim czasie pojawia się coraz częściej postulat odejścia od gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego. Takie rozwiązanie miałoby jednak dla ludzi fatalne konsekwencje.

- Gotówka musi być obroniona - zaznacza w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 21 stycznia 2023 roku prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej.

- Główny ideolog elit UE Altiero Spinelli opracował system, który dąży do zniewolenia ludzi. Likwidacja gotówki jest jednoznaczna z uczynieniem z nas niewolników. Gdyby wprowadzono pieniądz cyfrowy, to jedną administracyjną decyzją można by odciąć nas od własnych pieniędzy lub je nam odebrać - wskazuje prof. Zbigniew Krysiak.

I dodaje, że musielibyśmy być ślepo posłuszni kolejnym rządom, bowiem wyłączenie dostępu do pieniędzy byłoby formą represji.

- Osoby, które postulują odejście od gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego, nie mają szacunku do domu, któremu mają służyć - do Polski - zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Zbigniew Krysiak.

- System bezgotówkowy jest ważny, ale nie można ograniczać lub wyeliminować gotówki. Pieniądz cyfrowy może być tylko uzupełnieniem. Co będzie się działo w czasach kryzysu - wojny lub kataklizmu? Wówczas powrócimy do wymiany barterowej? Czy każdy z nas ma towar, który można wymienić na inny? Złotówka i gotówka wymagają obrony - podkreśla prof. Zbigniew Krysiak, wskazując również, że przyjęcie euro byłoby wyrządzeniem wielkiej szkody polskiej gospodarce.

