Cyfrowy Polsat SA z tytułem Firmy Roku 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Cyfrowy Polsat SA został Firmą Roku 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia podkreślano nie tylko sukces biznesowy spółki i całej Grupy Polsat Plus, ale także inicjatywy społeczne i charytatywne Polsatu oraz jego założyciela – Zygmunta Solorza.

"Inicjatywy Polsatu w tej sferze czynią z tej firmy absolutnie wyjątkowy podmiot na tle polskich przedsiębiorstw" - argumentował w laudacji rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Wachowiak. Przypomniał m.in. działalność Fundacji Polsat oraz warte w sumie kilkadziesiąt milionów złotych wsparcie, udzielone w różnych formach na rzecz Ukrainy.

Prof. Wachowiak podkreślił, że Grupa Polsat Plus, której częścią jest Cyfrowy Polsat SA, jest obecnie jedną z największych polskich prywatnych firm. Grupa działa w obszarze mediów, telekomunikacji oraz w energetyce.

"Zygmunt Solorz jest jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzących od niemal 30 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki (…). Grupa Polsat Plus jest dziełem jego życia" - mówił rektor SGH, nazywając Zygmunta Solorza "wizjonerem".

Nagrodę w imieniu Grupy Polsat Plus odebrał prezes należącej do Grupy spółki ZE PAK Piotr Woźny. Podkreślił, że nagroda dedykowana jest Zygmuntowi Solorzowi. "To jest nagroda dla niego za jego wysiłek, determinację i zdolność robienia rzeczy, które mogą wydawać się niemożliwe" - powiedział Woźny. "Prezes nie odpuszcza" - zapowiedział prezes ZE PAK, zapowiadając nowe przedsięwzięcia Grupy Polsat.

W laudacji prof. Wachowiak podkreślał, ze Zygmunt Solorz "wszystko to robi pod polską flagą". "Jeden jednym z niewielu, jeśli nie jedynym tak znaczącym inwestorem, który nie sprzedał, ale kupował i od podstaw budował polskiego czempiona gospodarczego, jakim jest Polsat" - ocenił rektor.

Podczas środowej gali, zamykającej drugi dzień 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wręczono także nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, której laureatką została Irena Eris - założycielka i szefowa jednej z wiodących polskich firm kosmetycznych - przedsiębiorstwa Dr Irena Eris.

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak podkreślił, że laureatka od 40 lat odnosi sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym. "Dba o jakoś swoich produktów, które bardzo dobrze działają. Troszczy się o środowisko i jest wzorem do naśladowania dla naszych studentów i wszystkich przedsiębiorców" - mówił profesor.

Dziękując za nagrodę Irena Eris wspominała, że gdy blisko 40 lat temu zakładała swoją firmę, przedsiębiorczość prywatna była "ledwie tolerowana". "To było wielki szczęście, że mogliśmy działać. Po 1989 r. okazało się, że sytuacja jest zupełne inna i dziś otrzymujemy nagrody" - mówiła laureatka, podkreślając, że sukces jej firmy był możliwy dzięki wielu ludziom.

"Ja nie działam sama; dziękuję ludziom, dzięki którym ta firma powstała i się rozwija" - powiedziała w Karpaczu dr Irena Eris.

