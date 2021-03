Cyfryzacja KPRM: Ćwierć miliona najmłodszych e-Polaków (komunikat)

- Cyfryzacja KPRM informuje:

Rodzice zgłosili przez internet narodziny już ponad 250 tysięcy dzieci. Niemal co drugie urodzone w ubiegłym roku w Polsce dziecko zostało zarejestrowane online. e-Polak potrafi!

E-usługę Zgłoś urodzenie dziecka uruchomiliśmy 1 czerwca 2018 r. Od tego czasu do dziś skorzystali z niej rodzice dokładnie 250 528 dzieci.

Zostań w domu

Nasza e-usługa jest bardzo prosta, bardzo szybka i coraz popularniejsza. Umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin, ale i załatwienie kilku innych spraw. Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i - jeśli maluch zostanie zameldowany - także zaświadczenie o zameldowaniu. Oczywiście wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną

- Tylko w tym roku online zgłoszono już narodziny ponad 35 tysięcy dzieci. W 2020 roku Polacy skorzystali z naszej e-usługi 146 989 razy. To niemal 102 tysiące więcej niż w 2019 r. Narodziny największej liczby dzieci zgłoszono tą drogą w kwietniu 2020 roku - 17 231. To ponad 60% wszystkich urodzonych wtedy maluchów - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - W sumie, w 2020 r. zgłoszono online narodziny niemal 50% wszystkich urodzonych w ubiegłym roku noworodków. W 2019 roku online zgłoszono przyjście na świat 15% urodzonych wtedy dzieci - dodaje.

Co jest potrzebne, żeby zgłosić narodziny dziecka? e-Polak potrafi! - obejrzyj spot.

e-Rodzic potrafi!

Niebawem zostaniecie rodzicami i pierwszy raz słyszycie o takiej możliwości? Chętnie, krok po kroku, wytłumaczymy jak przez internet zgłosić narodziny dziecka. Zaczynamy!

Po pierwsze - musicie podjąć decyzję, kto z Was dopełnia tego obowiązku. Mama czy tata? Rodzic, który będzie zgłaszał narodziny malucha powinien mieć profil zaufany, smartfon lub komputer i oczywiście dostęp do internetu.

Jeśli nie macie profilu zaufanego, założycie go od ręki. Jak to zrobić - tłumaczy Michał Czernecki w naszym instruktażu. Koniecznie go obejrzyjcie - trwa tylko dwie minuty.

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany - obejrzyj instruktaż.

Informacje o tym jak założyć profil zaufany znajdziecie też na portalu GOV.pl.

Profil zaufany bardzo Wam się przyda i to nie raz - dzięki niemu złożycie wniosek o 500+, zyskacie szybki dostęp do swoich i dziecka e-recept, także wiele innych urzędowych spraw będziecie mogli załatwiać online.

Za rękę

Jeśli macie już profil zaufany, czas przystąpić do działania.

W internecie od razu wejdźcie na portal GOV.pl. Będąc na miejscu, zerknijcie w prawy górny róg strony. Znajdziecie tam wejście na konto Mój GOV. Kliknijcie i zalogujcie się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę Zgłoś urodzenia dziecka.

Cały proces zgłaszania to tylko pięć dziecinnie prostych kroków. Oto one:

Krok 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem.

Krok 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.

Krok 3: Uzupełniasz dane dziecka (w tym imię!).

Krok 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.

Krok 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym.

W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu. Mogą się przydać, gdyby kierownik Urzędu Stanu Cywilnego potrzebował wyjaśnień.

I już - wszystko załatwione!

Jeśli zamiast czytania, wolicie oglądanie - mamy instruktaż.

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet zgłosić narodziny dziecka - obejrzyj instruktaż.

O projekcie

Projekt "Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych" realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

