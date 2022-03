Cyfryzacja KPRM: Ćwierć miliona numerów PESEL dla obywateli Ukrainy! (komunikat)

- Cyfryzacja KPRM informuje:

Od środy 16 marca obywatele Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL. W ciągu pierwszego tygodnia nadano ich już ponad 250 tysięcy. Dzięki PESEL-om Ukraińcy mogą w Polsce kontynuować naukę, podjąć pracę, a także korzystać ze wszystkich usług polskiej e-administracji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o nadanie numeru PESEL można wypełnić w dowolnym urzędzie gminy. Uruchomiony przed tygodniem proces nadawania obywatelom Ukrainy numeru PESEL cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Aby maksymalnie usprawnić cały proces otwierane są liczne punkty poza urzędami, umożliwiające sprawną obsługę obywateli Ukrainy. Jednym z takich miejsc jest Stadion Narodowy w Warszawie.

- Pierwszego dnia funkcjonowania punktu obsłużono tam ponad 1100 osób. Dzięki współpracy MSWiA oraz stołecznego samorządu udało się znacząco usprawnić proces nadawania PESEL-i. - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. - Do samorządów trafiły już 732 zestawy komputerowe i 258 dodatkowych skanerów odcisków palców tak, aby kolejne punkty mogły ruszyć jeszcze w tym tygodniu.

Profil Zaufany i mObywatel (diia.pl)

Podczas rejestracji w urzędzie, przy nadawaniu numeru PESEL, każda pełnoletnia osoba ma również możliwość założenia Profilu Zaufanego. Umożliwia on załatwianie spraw urzędowych online oraz korzystanie z aplikacji mObywatel, a co za tym idzie z dokumentu diia.pl, czyli elektronicznego dokumentu tożsamości. Od momentu rozpoczęcia procesu już prawie 100 tysięcy obywateli Ukrainy zdecydowało się na założenie swojego Profilu Zaufanego.

Współpraca z samorządem

Do urzędów gmin w całej Polsce trafia sprzęt umożliwiający uruchomienie dodatkowych punktów obsługi uchodźców - to m.in. 2 tys. stacji mobilnych, przystosowanych do pracy poza siedzibą urzędu. Ponadto dystrybuowane są ulotki, ułatwiające dopełnienie formalności. Materiały wyjaśniają jak wygląda procedura uzyskania numeru PESEL, czym jest Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel.

Dla kogo numer PESEL?

Dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli z terenów Ukrainy i mieszkają w Polsce. Aby móc ubiegać się o przyznanie numeru PESEL wystarczy dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość uchodźcy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się nadanie numeru na podstawie oświadczenia złożonego urzędnikowi.

Uwaga na fake news!

Wraz z uruchomieniem procesu nadawania numerów PESEL monitoring treści pod kątem dezinformacji prowadzony przez NASK-PIB odnotował, że w sieci pojawiły się nieprawdziwe treści na temat konsekwencji prawnych otrzymania PESEL. Przede wszystkim nie jest to równoznaczne z uzyskaniem obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnień przysługujących wyłącznie obywatelom RP takich jak bierne i czynne prawo wyborcze. Z analiz zespołu ds. walki z dezinformacją wynika, że takie wpisy pochodzą m.in. z kont, które wcześniej były zaangażowane w propagowanie nieprawdziwych danych na temat Narodowego Programu Szczepień. Zgłoszenia w tych sprawach zostały niezwłocznie przekazane do przedstawicieli platform społecznościowych z prośbą o usunięcie.

