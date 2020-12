Cyfryzacja KPRM: do 15 stycznia konsultacje proj. rozporządzenia UE o usługach cyfrowych

Do 15 stycznia Cyfryzacja KPRM czeka na uwagi do projektu unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act), które reguluje m.in. działanie mediów społecznościowych i platform handlu elektronicznego w UE - poinformował resort w komunikacie.

Jak wskazała Cyfryzacja KPRM, projekt unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act) wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej. Dotyka kluczowych zagadnień dla rozwoju sieci, m.in. usuwania nielegalnych treści z internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe, reklamy online.

W ocenie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Zagórskiego, jego finalny kształt będzie miał istotny wpływ dla przyszłości rozwoju usług cyfrowych w Europie.

Dlatego resort zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych i przesyłania uwag do projektu tego rozporządzenia do KPRM, która czeka na nie do 15 stycznia.

Według zapowiedzi, przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego stanowiska polskiego rządu do projektowanej regulacji.