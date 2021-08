Cyfryzacja KPRM: do końca 2023 r. dostępem do szybkiego internetu objęte będzie ponad 2 mln gospodarstw

Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa do końca 2023 r. dostępem do szybkiego internetu objętych będzie ponad 2 mln gospodarstw domowych - poinformowano w czwartkowym komunikacie Wydziału ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

"Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa budujemy powszechny dostęp do sieci szerokopasmowej" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Wojciech Szajnar. "Do końca 2023 r. obejmiemy naszym projektem ponad 2 mln gospodarstw domowych" - dodał.

Szajnar poinformował, iż dla mieszkańców obszarów, które nie zostały jeszcze podłączone do sieci szerokopasmowej, CPPC stworzyło specjalny poradnik, w którym wyjaśniono, co może być tego przyczyną i zaproponowano możliwe rozwiązania. "Kierujemy go do wszystkich osób, które chciałyby się dowiedzieć, co zrobić aby ich gospodarstwo zostało podłączone do sieci światłowodowej" - wyjaśnił.

W poradniku zawarto odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak to, dlaczego w niektórych miejscowościach w Polsce nadal nie ma dostępu do szybkiego internetu, z jakich powodów niektóre obszary nie mogą zostać objęte podłączeniem, a także gdzie szukać informacji na temat planów inwestycyjnych, lub zgłosić chęć podłączenia swojego adresu do światłowodu.

W nowej wersji poradnika, jak podano w komunikacie, zaktualizowane zostały również adresy stron, gdzie dostępne są informacje dotyczące planów związanych z pracami w ramach POPC.

W celu zwiększenia dostępności szybkiego internetu w Polsce tworzona jest baza białych punktów adresowych, do której dostęp mają wszyscy operatorzy telekomunikacyjni planujący kolejne inwestycje - napisano.

Jeśli gmina nie zgłosiła danego adresu, mieszkańcy mogą poprosić urząd o uzupełnienie danych. Adres nie znajdzie się na liście, jeśli nie został przeprowadzony odbiór budynku po jego wybudowaniu i nie zostało złożone jego zgłoszenie do gminy - dodano.

W poradniku CPPC znajduje się również adres wyszukiwarki gospodarstw domowych, które planuje się objąć podłączeniem do sieci w ramach projektów I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jak podał Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej, do tej pory beneficjentom projektów szerokopasmowych wypłacono ponad 2,5 mld zł, a z szybkich sieci korzysta już prawie 580 tys. gospodarstw domowych. Do 2023 r. dzięki środkom z POPC dostęp do internetu uzyskają ponad 2 mln gospodarstw domowych: w 2021 r. będzie to 1,2 mln gospodarstw, w 2022 r. - 1,8 mln, a w 2023 r. 2,1 mln.

Ze środków własnych operatorów przyłączonych do szybkiego internetu zostanie około 1 mln gospodarstw domowych - podano w komunikacie.

