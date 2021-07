Cyfryzacja KPRM: od 1 do 30 czerwca 383 tys. 333 osoby założyły Profil Zaufany

Od 1 do 30 czerwca 383 tys. 333 osoby założyły Profil Zaufany, co oznacza, że w ub. miesiącu średnio nowy profil rejestrowano co 9 minut - poinformował w opublikowanym w piątek komunikacie wydział ds. cyfryzacji KPRM.

Jak poinformował wydział ds. cyfryzacji, z profilu zaufanego korzysta już ponad 11,7 mln Polaków. Od początku tego roku założyło go niemal 3 mln osób.

"Profil zaufany najszybciej można założyć przez internet. W czerwcu uruchomiliśmy kolejny, wygodny sposób na potwierdzenie PZ - wideospotkanie z urzędnikiem" - powiedział cytowany w komunikacie minister ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.

"Profil zaufany to zbiór zaszyfrowanych danych, który potwierdza w internecie, że my to my - podobnie jak dowód osobisty przy tradycyjnym +okienku+ w urzędzie" - napisano. "Każdy profil zaufany jest przypisany do konkretnego numeru PESEL - każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany" - czytamy w komunikacie.

Jak przypomniano, dzięki profilowi zaufanemu można załatwić szereg spraw administracyjnych online, m.in. zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy konta Mój GOV. Możliwe jest również wysłanie przez internet pisma ogólnego do urzędu, zawnioskowanie o odpisy aktów stanu cywilnego, zameldować się lub wymeldować na pobyt stały lub czasowy, a także zgłosić narodziny dziecka, sprawdzić stan punktów karnych czy uruchomić aplikację mObywatel (cyfrowy portfel na dokumenty). Można również dokonać rozliczenia podatkowego korzystając z usługi Twój e-PIT - podano.

Z wykorzystaniem e-usług w czerwcu Polacy wysłali do urzędów 179 tys. 267 pism ogólnych. 88 tys. 061 razy zgłoszono zbycie lub nabycie pojazdów. Od 1 do 30 czerwca Polacy 22 mln 137 tys. 964 razy skorzystali z usługi Historia Pojazdu, a 1 mln 783 tys. 519 razy sprawdzali swoje punkty karne - poinformował wydział ds. cyfryzacji KPRM.

W czerwcu również zgłoszono elektronicznie narodziny 13 tys. 463 dzieci, a także skorzystano 26 tys. 436 razy z możliwości uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego.

Wydział ds. cyfryzacji przypomniał, że do 26 lipca można zawnioskować online o wydanie nowego dowodu osobistego. W czerwcu z tej możliwości skorzystało 49 tys. 346 osób.

