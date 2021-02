Cyfryzacja KPRM: od początku roku do urzędów trafiło blisko 200 tys. elektronicznych pism ogólnych

Od początku 2021 roku do urzędów trafiło blisko 200 tys. elektronicznych pism ogólnych, w 2020 r. było ich niemal półtora miliona – podał minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM w poniedziałkowym komunikacie.

W ubiegłym roku do urzędów trafiło 1 432 770 takich elektronicznych pism. To o niemal 900 tysięcy więcej niż w 2019 roku. Z prostego rachunku wynika, że w 2020 roku każdego dnia (także w weekendy) Polacy pisali i wysyłali ich średnio 3914. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zanosi się na kolejny rekord. Od 1 do 31 stycznia do urzędów trafiło 173 411 takich elektronicznych pism, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej - czytamy.

Jak wyjaśnił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski, dlatego nazwa "pismo ogólne", bo nie ma jednej kategorii spraw, którą można dzięki niemu załatwić? "Jest ich wiele, i to może być pytanie, zażalenie, wyjaśnienie, podanie lub wniosek" - wskazał.

Dodał, żeby nie tworzyć kilku niepotrzebnych bytów, np. pisma wyjaśniającego, pisma - pytania do urzędu, czy specjalnego druku na zażalenie, stworzyliśmy jedno pismo - ogólne. "Tak jest prościej" - zaznaczył.

Według Zagórskiego, aby skorzystać z pisma ogólnego nie potrzebujecie pieczątek, ani teczek. "Potrzebujecie za to internetu i profilu zaufanego. Jeśli macie internet, w większości przypadków szybko założycie też profil zaufany" - wyjaśnił.

Dodał, że pismo ogólne można wysłać do urzędu o dowolnej porze dowolnego dnia tygodnia - 24 godziny na dobę.

Szef cyfryzacji przypomina, żeby przed wysłaniem pisma, sprawdzić czy w sprawie, na temat, której piszesz - nie jest wymagany podpis. "Jeśli wyślesz pismo bez podpisu, nie załatwisz spraw, które go wymagają" - wskazał. Dodał, że po wysłaniu pisma urząd przyśle urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).