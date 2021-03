Cyfryzacja KPRM: od początku roku profil zaufany założyło ponad milion osób

Z profilu zaufanego korzysta prawie 10 mln Polaków, od początku roku założyło go ponad milion osób - poinformował w środę wydział promocji polityki cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślając, że dzięki profilowi zaufanemu można załatwić wiele spraw urzędowych i życiowych.

Z profilu zaufanego korzysta prawie 10 mln Polaków, od początku roku założyło go ponad milion osób - poinformował w środę wydział promocji polityki cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślając, że dzięki profilowi zaufanemu można załatwić wiele spraw urzędowych i życiowych.

Jak podano, od 1 stycznia do 9 marca tego roku profil zaufany (PZ) założyło 1 009 307. "To niewiele mniej niż przez cały 2018 rok i o wiele więcej niż przez pierwsze siedem lat funkcjonowania PZ. W sumie z profilu zaufanego korzysta już 9 808 364 osoby" - powiedział cytowany w komunikacie minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

Zdaniem cyfryzacji KPRM, wiele wskazuje na to, że marzec zapisze się w historii PZ jako miesiąc, w którym 10 milionów Polaków będzie miało profil zaufany.

Profil zaufany to przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych. Dzięki niemu potwierdzamy swoją tożsamość w kontaktach z e-administracją.

"Dzięki profilowi zaufanemu można załatwiać nie tylko urzędowe, ale i życiowe sprawy. Przykłady? Wniosek o 500+, rejestracja na szczepienie, e-PIT. Lista jest oczywiście dużo dłuższa" - zaznaczono w komunikacie. Pełną listę dostępnych e-usług można znaleźć na GOV.pl.

Profil zaufany można założyć przez internet za pośrednictwem GOV.pl i banków: PKO PB, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, kilkuset banków spółdzielczych i platformy Envelo.

Można też założyć tymczasowy profil zaufany, który potwierdza się w trakcie videospotkania z urzędnikiem. Jest ważny przez trzy miesiące od potwierdzenia.

"Myślimy też o seniorach i aby im łatwiej było przejść tę procedurę - przygotowaliśmy specjalną e-usługę. To profil zaufany 80+ i 70+. Przez siedem dni w tygodniu grupa specjalnie przeszkolonych urzędników zajmuje się wyłącznie obsługą osób w starszym wieku" - powiedział Zagórski.

Profil zaufany powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. W większości byli to urzędnicy. Do 1 stycznia 2018 r. z PZ korzystało 1 324 438. Od tego czasu obserwowany jest stały wzrost zainteresowania e-administracją - podkreślono.

"Pandemia oczywiście przyspieszyła pewne procesy. Jednak stały i sukcesywny wzrost zainteresowania e-usługami zaczął się wcześniej" - stwierdził Zagórski.

