Cyfryzacja KPRM planuje w tym roku uruchomienie bazy danych o dostępności internetu w gminach

Uruchomienie w tym roku bezpłatnej bazy danych o dostępności sieci internetowej w każdej gminie planuje Cyfryzacja KPRM. W przyszłości baza ta umożliwi dostęp do informacji, czy dany teren zostanie objęty zasięgiem sieci w wyniku planowanych inwestycji - poinformowała Cyfryzacja KPRM.

Jak przekazała w poniedziałkowej informacji Cyfryzacja KPRM, chodzi o System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). "Będzie bezpłatną publiczną bazą danych zawierających informacje na temat rodzaju usługi dostępu do internetu znajdującej się na konkretnym obszarze" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że dostęp do szybkiego internetu jest dziś koniecznością dla każdego - dzięki niemu komunikujemy się z bliskimi, pracujemy i odpoczywamy. Dodano, że internet nie wszędzie jest taki sam. "Dlatego KPRM Cyfryzacja udostępni bezpłatną bazę danych informującą o dostępności sieci w każdej polskiej gminie" - poinformowano.

Wyjaśniono, że publikowane dane będą aktualizowane w sposób ciągły, w odróżnieniu od obecnie funkcjonującej bazy prowadzonej przez Prezesa UKE. "SIDUSIS będzie także stanowił narzędzie pomocne do planowania i budowy w przyszłości sieci szerokopasmowych, realizowanych zarówno w ramach inwestycji komercyjnych, jak i finansowanych ze środków publicznych" - dodano.

Według KPRM Cyfryzacji z bazy skorzystają m.in. obywatele, którzy zyskają dostęp do aktualnych informacji o usługach w danej lokalizacji, a w przyszłości dostęp do informacji, czy dany teren zostanie objęty zasięgiem sieci w wyniku planowanych inwestycji. "Ważną funkcjonalnością systemu będzie także możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi, co przyczyni się do eliminacji tzw. białych plam" - podano.

Natomiast przedsiębiorcom telekomunikacyjnym system ma umożliwić tworzenie planów inwestycyjnych w oparciu o zapotrzebowanie np. z pominięciem pustostanów, czyli punktów adresowych w których nikt nie skorzysta z usług. "Dostęp do tak często aktualizowanych informacji umożliwi modyfikację planów inwestycyjnych w celu ograniczenia powielania istniejących sieci przez ich nadbudowę" - wskazano.

SIDUSIS ma też być źródłem informacji niezbędnych do prowadzenia interwencji w ramach KPO i FERC, w postaci grantów o wartości 2 mld euro na projekty budowy sieci szerokopasmowych zapewniających dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. "Ustawa przewiduje także środki dla samorządowców, którzy będą mogli sfinansować funkcjonowanie Koordynatora Szerokopasmowego w każdej gminie zainteresowanej sprawnym podłączaniem szybkiego internetu" - zaznaczono.

"Uruchomienie bazy planujemy w tym roku" - wskazano.

