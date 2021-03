Cyfryzacja KPRM: ponad 10 tys. adresów na liście ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami

Ponad 10 tys. adresów jest już na liście ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami w internecie, która powstała w marcu ub. roku we współpracy z NASK i UKE - poinformował w poniedziałkowym komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Według zespołu ds. cyfryzacji KPRM na listę trafiają przede wszystkim strony internetowe, które wyłudzają od użytkowników internetu dane lub pieniądze. Każde zgłoszenie takiej witryny weryfikowane jest przez CSIRT NASK, czyli zespół zadaniowany do wykrywania zagrożeń w sieci. Jeśli podejrzenia zgłaszających okażą się prawdziwe - strona trafia na listę ostrzeżeń. Internauci są wówczas ostrzegani przed wejściem na taką witrynę, operatorzy usług internetowych mają zaś możliwość ograniczania jej obsługi. Jak czytamy w komunikacie, w niektórych przypadkach w związku ze szkodliwymi witrynami powiadamiane są również organy ścigania, takie jak prokuratura czy policja.

Podejrzane strony internetowe mogą zgłaszać wszyscy użytkownicy internetu. Wystarczy wypełnić w tym celu specjalny formularz dostępny na stronach incydent.cert.pl. Na stronach CERT Polska znajduje się również publicznie dostępna lista stron, przed którymi wydano ostrzeżenie.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM radzi, aby celem ochrony przed tego rodzaju witrynami internauci dokładnie sprawdzali wygląd i adres odwiedzanych stron. Bardzo często strony podszywające się pod inne witryny różnią się np. jedną literą adresu i mogą zawierać formularze wyłudzające dane do logowania czy informacje o kartach płatniczych. Warto uważać również na maile, SMS-y, aplikacje i telefony, które skłaniają do natychmiastowego działania. Urzędnicy zachęcają również do uważności wobec sensacyjnych wiadomości, jak i weryfikacji źródeł informacji - np. w związku ze szczepieniami na koronawirusa, które, jak przypomina KPRM, są dobrowolne i bezpłatne i nie wymagają uiszczania żadnych opłat ani wypisywania się z rejestracji.

W komunikacie zachęcono również do zgłaszania do CSIRT NASK każdej podejrzanej strony internetowej napotkanej w sieci, a także mogących wyłudzać dane e-maili, SMS-ów i innych form komunikacji.