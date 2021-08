Cyfryzacja KPRM: Ponad 12,3 mln Polaków ma profil zaufany

Profil zaufany, dzięki któremu można m.in. potwierdzić tożsamość w internecie, założyło ponad 12,3 mln Polaków - poinformował w poniedziałek Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Według KPRM profil zaufany (PZ) ma już 12 389 749 Polaków. W sierpniu (stan na 22 sierpnia 2021 r.) PZ założyło 273 644 użytkowników, z czego tylko 2 sierpnia - 21 353 osób - wskazał w poniedziałkowym komunikacie Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Dodano, że założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne.

"Dzięki profilowi zaufanemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Będąc w urzędzie, aby udowodnić, że my to my - musimy pokazać dowód osobisty. Online - wystarczy profil zaufany" - zaznaczył cytowany w komunikacie minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Zwrócił uwagę, że dzięki PZ coraz więcej spraw urzędowych można załatwiać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

PZ to przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych. To informacje, które umożliwiają potwierdzanie online tożsamości. Jak zapewniła KPRM, dane, które zawiera profil zaufany są weryfikowane i odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Można mieć tylko jeden potwierdzony profil zaufany; PZ jest ważny 3 lata, w dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność.

Jak przypomniano, mając PZ można m.in. rozliczyć e-PIT, zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, zarejestrować na szczepienie czy założyć działalność gospodarczą.

Profil zaufany można założyć: za pośrednictwem bankowości elektronicznej; wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem; wypełniając internetowy wniosek i potwierdzając PZ w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających.

Od początku tego roku PZ założyło 3 567 318 osób - wskazano.

