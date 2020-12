Cyfryzacja KPRM: profil zaufany w tym roku założyło ponad 4 mln Polaków

Profil zaufany, który pozwala potwierdzić tożsamość w kontaktach z e-administracją i korzystać z e-usług, założyło w 2020 r. już ponad 4 mln osób - poinformowała KPRM w komunikacie. Według kancelarii premiera z profilu korzysta już ponad 8,6 mln Polaków.

Jak przypomniał komunikat, profil zaufany powstał w 2011 r., ale do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. W ocenie KPRM byli to w większości urzędnicy. Sytuacja niewiele zmieniła się do 1 stycznia 2018 r., gdy z PZ korzystało 1 mln 324 tys. 438 osób. Jednak - wskazuje KPRM - "od tego czasu obserwujemy stały i dynamiczny wzrost zainteresowania e-administracją". 1 stycznia 2019 r. użytkowników profilu zaufanego było już 2 mln 533 tys. 21, a 1 stycznia 2020 r. - 4 mln 647 tys. 391.

"Pandemia oczywiście przyspieszyła pewne procesy. Jednak stały i sukcesywny wzrost zainteresowania e-usługami zaczął się wcześniej. Ciężko na to pracowaliśmy i robimy to nadal. Nieustannie - i jak widać skutecznie - przekonujemy Polaków, że warto korzystać z naszych rozwiązań" - ocenił Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, cytowany w komunikacie.

Jak podała KPRM, do 8 grudnia 2020 r. profil zaufany założyło już 8 mln 629 tys. 501 Polaków, w tym od 1 stycznia do 7 grudnia 2020 r. 4 mln 4 tys. 650 osób.

Kancelaria premiera przypomniała w komunikacie, że dzięki założeniu profilu zaufanego można korzystać z e-usług, czyli np. bez wychodzenia z domu założyć działalność gospodarczą, złożyć wniosek o dowód osobisty, zgłosić narodziny dziecka, zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, zameldować lub wymeldować się, zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, czy wysłać pismo ogólne do urzędu. Wykaz wszystkich e-usług dostępny jest na na portalu gov.pl.

Jak wskazał cytowany w komunikacie Marek Zagórski, w ostatnich miesiącach nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania e-usługami. "Tylko w listopadzie, porównując z listopadem 2019 r., Polacy pięć razy częściej niż rok temu wnioskowali online o odpisy aktów stanu cywilnego, cztery razy częściej korzystali z e-meldunku, także cztery razy częściej zgłaszali przez internet narodziny dziecka, wysłali online trzy razy więcej pism ogólnych i dwa razy więcej wniosków o dowód osobisty" - poinformował Zagórski.

W komunikacie zwrócono też uwagę, iż tożsamość w celu korzystania z e-usług można potwierdzić nie tylko poprzez profil zaufany, ale także - mojeID. Jest to narzędzie dostępne klientom PKO Banku Polskiego (w tym Inteligo), Banku Pekao, a także banków spółdzielczych z Grupy BPS (Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.) i Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). mojeID umożliwia logowanie się do serwisów administracji publicznej korzystając z loginu i hasła do bankowości elektronicznej. Za technologiczną stronę tego rozwiązania odpowiedzialna jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).