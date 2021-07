Cyfryzacja KPRM radzi, jak spędzić cyberbezpieczne wakacje

Przed wyjazdem na wakacje sprawdź, jakie dane masz w swoim telefonie, laptopie lub tablecie i upewnij się, czy chcesz je ze sobą zabrać w podróż - radzi Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Przypomina też, by nie korzystać z niezabezpieczonych sieci i aktualizować programy antywirusowe.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Cyfryzacja KPRM przygotowała szereg rad, jak spędzić "cyberbezpieczne" wakacje. Zaleca, by przed wyjazdem sprawdzić, jakie informacje i pliki ma się w swoim telefonie, laptopie lub tablecie, który zamierza się zabrać w podróż. Radzi, by usunąć lub przenieść dane, które nie będą potrzebne na wyjeździe. Dzięki temu w przypadku np. kradzieży utrata danych będzie mniej bolesna.

"Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z aplikacji, które umożliwiają śledzenie, gdzie aktualnie znajduje się nasze urządzenie, a nawet wyczyszczenie go z danych w przypadku zgubienia lub kradzieży. Wiele urządzeń mobilnych ma wbudowaną taką funkcję. Wystarczy ją włączyć" - wskazano w komunikacie.

Przypomniano, że na co dzień i na wakacjach należy zwracać uwagę na sieci, z którymi się łączymy. "Sieci w domu czy pracy zazwyczaj są dobrze zabezpieczone. Jednak będąc w podróży każdą sieć, z którą się łączymy, powinniśmy traktować jako potencjalnie niebezpieczną. Nie wiemy, kto jest do niej podłączony, ani czy nie ma wrogich zamiarów. Dlatego, kiedy musimy z niej korzystać, bo nie mamy innej możliwości, nie logujmy się do ważnych serwisów, takich jak bankowość internetowa, konto e-mail, czy media społecznościowe" - podkreślono.

Jeśli chcemy skorzystać z internetu, zadbajmy o ochronę naszego połączenia, np. korzystając ze sprawdzonego rozwiązania VPN. Dzięki niemu, przesyłane w sieci dane zostaną objęte szyfrowaniem. W zabezpieczeniu dostępu do internetu dla kilku urządzeń równocześnie możemy też użyć własnego modemu komórkowego. Warto poświęcić chwilę na jego bezpieczną konfigurację (co najmniej zmianę domyślnego identyfikatora i hasła administratora, które bardzo często ma postać Id: admin, hasło: admin) - zalecono.

Przed wyruszeniem w podróż warto też sprawdzić stawki roamingu u swojego operatora, zwłaszcza te dotyczące przesyłu danych. "Mogą być całkiem wysokie. Dlatego, jeśli nie chcesz, aby Twój rachunek telefoniczny wyniósł Cię tyle, co wyjazd - wyłączaj przesył danych, kiedy go nie potrzebujesz" - napisano.

Warto również sprawdzić, jaki typ gniazdka elektrycznego jest używany w kraju, do którego się wyjeżdża i jeśli jest taka potrzeba, odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.

Cyfryzacja KPRM radzi też, by dzień lub dwa przed podróżą uaktualnić swoje urządzenia, aplikacje i program antywirusowy, a także zabezpieczenia w swoich telefonach, tabletach lub laptopach, np. zaporę sieciową.

"Zadbaj o to, aby nie instalować na swoim urządzeniu aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł. Zabezpiecz sprzęt silnymi hasłami (to - w przypadku jego utraty - znacząco utrudni dostęp niepowołanych osób do danych, które tam przechowujesz). Zaszyfruj urządzenia (to także uniemożliwia postronnym dostęp do Twoich danych). Zrób pełną kopię zapasową danych - najlepiej w chmurze (jeśli to zrobisz, nawet jeśli coś się stanie Twoim urządzeniom dane pozostaną bezpieczne i możliwe do odzyskania)" - wyliczono.

Jeśli przed wyjazdem zainstalowaliśmy aplikacje, z których korzystaliśmy tylko w trakcie wyjazdu i nie planujemy korzystać z nich w Polsce, należy je odinstalować.

Projekt "Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych" realizujemy jest we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

