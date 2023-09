Cyfryzacja KPRM: samorządy mogą otrzymać 200 tys. zł na pracownie komputerowe

Samorządy mogą otrzymać 200 tys. zł na zorganizowanie pracowni komputerowych - poinformował w piątek resort cyfryzacji. Dodano, że w ramach projektu „miniPAKT” powstanie 50 takich miejsc.

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ogłosił rozpoczęcie naboru do konkursu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe. "miniPAKT, to konkurs grantowy, dzięki któremu JST będą mogły stworzyć u siebie kreatywną przestrzeń, która rozwinie nowe formy wzmacniania kompetencji cyfrowych wśród obywateli. Każdy samorząd może otrzymać 200 tys. zł na zorganizowanie takiej pracowni - wskazał cytowany w informacji szef resortu cyfryzacji.

Zaznaczył, że inwestowanie w kompetencje cyfrowe będzie procentowało w najbliższych latach, a zapotrzebowanie na specjalistów od różnych sfer cyfrowego świata, będzie rosło. "W tych kreatywnych przestrzeniach wnioskodawcy będą mogli umieścić między innymi supernowoczesne komputery, projektory multimedialne, ekrany studyjne, mikrofony czy zestawy do programowania i robotyki. Chcemy zaszczepić w obywatelach, szczególnie tych najmłodszych, pasję do nowych technologii i zachęcić do wyboru ścieżki kariery w branży ICT - powiedział minister.

Jak poinformowano, dofinansowanie na zakup sprzętu może objąć zarówno zestawy Greenscreen, gogli VR, sprzętu streamingowego, tabletów graficznych czy aparatów fotograficznych, jak i mikrokontrolery, komponenty robotyczne czy zestawy do nauki elektroniki.

Napisano, że uruchomiony w piątek nabór będzie trwał 14 dni, a wnioski będą weryfikowane w trakcie trwania naboru na bieżąco.

Uprawnione jednostki samorządowe - gminy i miasta na prawach powiatu - mogą złożyć tylko jeden wniosek.

Czas na złożenie wniosków mija 6 października br. o godz. 16.00.