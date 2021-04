Cyfryzacja KPRM: w marcu Polacy założyli ponad 431 tys. profili zaufanych

W marcu Polacy założyli ponad 431 tys. profili zaufanych (PZ), prawie 80 tys. więcej niż w lutym, łącznie od początku roku przybyło ponad 1,3 mln nowych właścicieli PZ - poinformowała w piątek Cyfryzacja KPRM. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też inne e-usługi.

Wydział promocji polityki cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podsumował dane dotyczące e-usług za marzec. Jak podano, jedną z usług, która rok do roku odnotowała największy wzrost, jest elektroniczny wniosek o dowód osobisty - od 1 do 31 marca skorzystało z niej 41 346 osób, ponad dwa razy więcej niż w marcu 2020 r.

"Aby złożyć przez internet wniosek o dowód osobisty potrzebujemy jedynie profilu zaufanego i odpowiedniego zdjęcia. Dokument, który odbierzemy to e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W komunikacie przypomniano, że na początku sierpnia tego roku, w związku z wejściem w życie nowych unijnych przepisów, zniknie możliwość składania online wniosków o dowód osobisty. Dlatego warto sprawdzić ważność swojego dowodu i nie zwlekać z jego wymianą - zaznaczono.

Przez internet można też zgłosić utratę dowodu. W marcu z e-usługi Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego skorzystało 4261 osób. Rok temu - 2784.

W ubiegłym miesiącu Polacy założyli 431 272 profili zaufanych (PZ), prawie 80 tys. więcej niż w lutym. W sumie, od początku tego roku, przybyło ponad 1,3 mln nowych właścicieli PZ.

Jak podkreślono, profil zaufany to klucz do e-usług. Dzięki niemu potwierdzamy swoją tożsamość w internecie. Założenie PZ nic nie kosztuje. W większości przypadków można to załatwić online (za pośrednictwem bankowości elektronicznej). PZ jest ważny trzy lata. W dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność.

Dodano, że mając profil zaufany można nie tylko korzystać ze wszystkich dostępnych na portalu GOV.pl e-usług, ale także zarejestrować się na szczepienie, zalogować do Internetowego Konta Pacjenta, rozliczyć e-PIT, zalogować do PUE ZUS, czy założyć działalność gospodarczą. Katalog spraw, w których przydaje się PZ jest coraz większy. 1 kwietnia dołączyła do niego także możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym - poinformowano.

Prawie 30 tys. osób w marcu złożyło wnioski online o odpis aktu stanu cywilnego. To niemal trzy razy więcej niż w marcu 2020 r.

"O odpis aktu stanu cywilnego nie dość, że można zawnioskować online, to można go dostać od ręki, w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie przesyłany na skrzynkę osoby wnioskującej. Cały proces przebiega bez zaangażowania urzędnika" - powiedział minister Zagórski.

Każdego dnia marca do urzędów trafiało niemal 6 tys. elektronicznych pism ogólnych. Polacy w ostatnim miesiącu wysłali ich w sumie 185 231, prawie dwa razy więcej niż w marcu ubiegłego roku (96 934).

Przez internet można też zgłosić narodziny nowego członka rodziny (w marcu tą drogą zgłoszono przyjście na świat 15 721 dzieci, wobec ponad 11 tys. zgłoszeń rok temu), a także zameldować się na pobyt czasowy (z tej usługi skorzystało w ubiegłym miesiącu 23 856 Polaków, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem).

Niemal dwukrotnie wzrosła popularność e-usługi Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu. W marcu tego roku skorzystano z niej 96 503 razy, rok wcześniej - 52 841.

Od 1 do 31 marca przybyło także prawie 150 tys. użytkowników aplikacji mObywatel. Jest to wirtualny portfel na dokumenty. Aplikacja jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna - zapewnia Cyfryzacja KPRM. Przygotowuje ją zespół NASK. Korzysta z niej już ponad 2,4 miliona osób. W zależności od tego, z jakiego telefonu korzystamy - można ją pobrać ze sklepów Google Play lub AppStore.

Dzięki aplikacji mObywatel można bezpiecznie okazywać swoje dane, realizować e-recepty - bez podawania w aptece numeru PESEL i kodu odbioru (wystarczy okazać do zeskanowania kod QR), potwierdzać uprawnienia kierowcy, sprawdzać licznik punktów karnych, okazywać dane pojazdu oraz korzystać z mLegitymacji.

Wszystkie e-usługi można znaleźć na portalu GOV.pl. W marcu tego roku odwiedziło go ponad 20 milionów użytkowników - podano w komunikacie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl