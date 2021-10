Cyfryzacja KPRM: we wrześniu najpopularniejsze e-usługi dla kierowców

Największe zainteresowanie e-usługami we wrześniu dotyczyło usług dla kierowców online: sprawdzania historii pojazdu, z której skorzystano ponad 26 mln razy, i sprawdzania liczby punktów karnych; z tego skorzystano ok. 1 mln 400 tys. razy - podała w czwartek Cyfryzacja KPRM.

"Prawdziwymi rekordzistkami są e-usługi, które przygotowaliśmy dla kierowców. Najpopularniejsza to Historia pojazdu, która daje możliwość sprawdzenia, czy auto (może też być motocykl lub inny pojazd) nie było kradzione, złomowane, czy nie ma przekręconego licznika. We wrześniu skorzystano z niej 26 280 300 razy!" - czytamy w komunikacie KPRM.

Kancelaria podała również, że we wrześniu Polacy sprawdzali online liczbę swoich punktów karnych 1 mln 377 tys. 969 razy. Wyjaśniła, że można to zrobić na dwa sposoby: na portalu GOV.pl, korzystając z e-usługi Sprawdź swoje punkty karne, lub w aplikacji "mObywatel". We wrześniu przybyło 173 tys. 219 osób, które pobrały tę aplikację.

"Mamy e-usługi nie tylko dla kierowców, ale i pasażerów. Jeśli jeździcie do pracy lub na dłuższe wyprawy autokarami, autobusami lub busami - powinniście znać e-usługę Bezpieczny autobus. Dzięki niej dowiecie się, czy pojazd, do którego wsiadacie, powinien ruszać w trasę. Wystarczy wejść na stronę bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisać numer rejestracyjny autobusu/autokaru/busa, którym będziecie podróżować i kliknąć +Sprawdź pojazd+" - czytamy w komunikacie.

W ten sposób - jak podano - można się dowiedzieć m.in. tego, czy pojazd ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, czy ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony. Z tej usługi we wrześniu skorzystano 83 tys. 471 razy. Dodano, że dużą popularnością cieszy się także e-usługa "zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu", z której we wrześniu skorzystano blisko 80 tys. razy, czyli o ponad 20 tys. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

W komunikacie przypomniano również, że by móc załatwiać sprawy urzędowe online, potrzebne jest założenie profilu zaufanego, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość, zalogować się do e-usług oraz podpisać podpiszecie wysyłane wnioski. Dodano, że założenie Profilu Zaufanego, który ma już 12,8 mln osób jest proste, szybkie i darmowe.

"We wrześniu profil zaufany założyło 288 976 osób - co oznacza, że każdego dnia ostatniego miesiąca PZ zakładały średnio 9632 osoby" - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

KPRM zachęca, by po założeniu Profilu Zaufanego zajrzeć na portal GOV.pl, na którym można znaleźć wszystkie dostępne e-usługi podzielone na trzy kategorie: dla obywatela, dla przedsiębiorcy, dla urzędnika. Dalej kolejne podkategorie, np. dokumenty i dane osobowe, kierowcy i pojazdy, podatki, praca i biznes. W komunikacie poinformowano, że we wrześniu portal odwiedziło 12 mln 689 tys. 343 użytkowników.

