Cyfryzacja KPRM: wkrótce przyjęcie programu otwierania danych na lata 21-27

Program otwierania danych na lata 2021-2027 w najbliższych dniach zostanie przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a do jego przyjęcia zostały ostatnie kroki – zapowiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM w komunikacie resortu.

Program otwierania danych (POD) na lata 2021-2027 to dokument, który stanowi krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia polityki otwartości danych oraz określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Jak poinformowała Cyfryzacja KPRM, zakończono kolejne etapy procesu legislacyjnego projektu Programu, w tym uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje publiczne, a projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Według resortu, do przyjęcia Programu zostały już tylko "ostatnie kroki". "W najbliższych dniach przekażemy dokument pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przyjęcie Programu zapewni kontynuację realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju nowych technologii" - zapowiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytowany w komunikacie resortu.

Autorzy Programu przekonują, że przeprowadzenie zaplanowanych w projektowanym dokumencie działań przyczyni się do wzrostu podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnianych w portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób będzie można je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku.

Otwarcie danych sektora publicznego do ponownego wykorzystania (tzw. re-use), tak by służyły jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług, ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.