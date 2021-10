Cyfryzacja KPRM: wnioski o dowody osobiste z odciskiem palców od 8 listopada

Od 8 listopada Polacy będą mogli składać w urzędach wnioski o dowody osobiste z odciskiem palców - poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Dodał, że od południa 5 listopada, przez ponad dobę niedostępna może być część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych.

Od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać w urzędach wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (odciski palców). Odpowiednie rozwiązania techniczne zostaną wdrożone dzień wcześniej - w niedzielę 7 listopada - poinformowano w piątkowym komunikacie.

Dodano, że prace nad wdrożeniem zaczną się jednak już w piątek 5 listopada. Tego dnia od godz. 12 do soboty 6 listopada do godz. 17 niedostępna może być część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych - wskazano.

Jak wyjaśniono, w tym czasie mogą pojawić się problemy z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl oraz z działaniem aplikacji mObywatel (w zakresie pobierania danych). Dodano, że prace mogą się przedłużyć do godzin porannych w niedzielę 7 listopada.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM przypomniał, że odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego - to nowe elementy, wydawanych w Polsce dowodów osobistych. "Rozwiązania dotyczące nowych dowodów wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dokumenty tożsamości będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (z odciskami palców). Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców" - dodano.

W nowym dowodzie - poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Resort podkreślił, że w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów będzie konieczność obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

